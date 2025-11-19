Dono do posto onde motoristas de Anápolis fazem fila para abastecer nega irregularidades e garante qualidade do combustível

André Peres procurou o Portal 6 para prestar esclarecimentos e explicar por que o estabelecimento está sempre cheio

Isabella Valverde - 19 de novembro de 2025

Posto Santo Expedito de Anápolis. (Foto: Reprodução/Instagram)

Após a repercussão da autuação do Procon por propaganda enganosa, o proprietário do Posto Santo Expedito, André Peres, procurou o Portal 6 para negar irregularidades e esclarecer pontos levantados pela fiscalização.

Segundo ele, o posto teve contrato com a Ipiranga, mas o vínculo foi encerrado recentemente por falta de condições comerciais consideradas competitivas. André afirma que o processo de desassociação está em andamento.

“Comprei o posto há pouco tempo. Ele tinha contrato com a Ipiranga, mas a empresa não estava atendendo às expectativas de preços competitivos. Entrei com o pedido de fim de contrato”, explicou.

O proprietário relatou que as bombas que pertenciam à Ipiranga já foram devolvidas.

“As bombas eram da Ipiranga. Fiz a devolução e troquei por novas. Isso ocorreu na sexta-feira (14) passada. Na segunda (17) de manhã, o pessoal da Ipiranga veio retirar as bombas que já estavam separadas.”

Sobre a parte visual — que, segundo denúncias, ainda remete à bandeira Ipiranga — André afirma que o serviço de remoção está em andamento.

“A equipe responsável pela imagem ainda não tinha me atendido. Deve ter ocorrido alguma denúncia pelo fato de a fachada ainda ter referência visual e o combustível não ser da Ipiranga.”

O empresário diz que já apresentou defesa ao Procon, anexando notas fiscais e identificação das distribuidoras que fornecem o combustível atualmente.

“Já tenho uma defesa protocolada no Procon, com notas e adesivos das distribuidoras. É a mesma distribuidora de onde eu retirava o produto Ipiranga. Nada muda na qualidade.”

Ele também garante que toda a documentação do posto está regular.

“O pessoal veio fazer fiscalização e estava tudo em dia. As aferições das bombas estão com lacres no padrão do Inmetro, que já fez a verificação.”

Sobre as filas frequentes observadas no posto, André atribui a movimentação ao programa de descontos oferecido aos clientes.

“Essas filas acontecem por causa do aplicativo que tenho no posto, com descontos diferenciados.”

