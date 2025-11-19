Homem é preso em Anápolis sob suspeita de abusar e filmar atos sexuais com menores

Polícia encontrou vídeos e fotos contendo cenas libidinosas envolvendo crianças e adolescentes

Da Redação - 19 de novembro de 2025

Suspeito foi preso pela Polícia Civil em Anápolis (Foto: Divulgação/PCGO)

Um homem foi preso preventivamente em Anápolis, na manhã desta quarta-feira (19), sob a suspeita de ter cometido, de forma reiterada, a prática de estupro de vulnerável.

Conforme a Polícia Civil (PC), foram encontrados arquivos que o suposto autor armazenava, nos quais ele mantinha relações sexuais com crianças.

Diante dos elementos colhidos na investigação, a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc) emitiu um mandado de busca e apreensão, além de determinar a quebra do sigilo de aparelhos eletrônicos do suspeito.

Dessa forma, enquanto investigavam o celular do suspeito, os policiais encontraram diversas fotos e vídeos contendo cenas envolvendo crianças e adolescente em situações sexuais.

Por fim, também foram encontradas munições de calibre restrito no quarto do homem.

Em razão de todas as provas obtidas, o suspeito foi preso em flagrante pelo armazenamento do conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade e pela posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Os telefones celulares apreendidos pela PC também serão submetidos à análise pericial, de forma a colaborar com a investigação.

REPUGNANTE 🚨🔞Homem é preso em Anápolis sob suspeita de abusar e filmar atos sexuais com menores Leia: https://t.co/8UuKnXOhG2 pic.twitter.com/9IZFvxPLRW — Portal 6 (@portal6noticias) November 19, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!