Homem é preso em Anápolis sob suspeita de abusar e filmar atos sexuais com menores
Polícia encontrou vídeos e fotos contendo cenas libidinosas envolvendo crianças e adolescentes
Um homem foi preso preventivamente em Anápolis, na manhã desta quarta-feira (19), sob a suspeita de ter cometido, de forma reiterada, a prática de estupro de vulnerável.
Conforme a Polícia Civil (PC), foram encontrados arquivos que o suposto autor armazenava, nos quais ele mantinha relações sexuais com crianças.
Diante dos elementos colhidos na investigação, a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc) emitiu um mandado de busca e apreensão, além de determinar a quebra do sigilo de aparelhos eletrônicos do suspeito.
Dessa forma, enquanto investigavam o celular do suspeito, os policiais encontraram diversas fotos e vídeos contendo cenas envolvendo crianças e adolescente em situações sexuais.
Por fim, também foram encontradas munições de calibre restrito no quarto do homem.
Em razão de todas as provas obtidas, o suspeito foi preso em flagrante pelo armazenamento do conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade e pela posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Os telefones celulares apreendidos pela PC também serão submetidos à análise pericial, de forma a colaborar com a investigação.
