Inauguração de nova loja promete movimentar o Centro de Anápolis com distribuição de brindes e promoções

Ações especiais e condições únicas marcam o início das atividades no novo espaço

Damara Dantas - 19 de novembro de 2025

LivreCell inaugura unidade no centro de Anápolis. (Foto: Divulgação)

A LivreCell inaugura neste sábado (22) uma nova unidade no Centro de Anápolis e promete movimentar a região com uma programação especial a partir das 9h. A chegada da loja ao coração da cidade reforça a expansão da marca no segmento de celulares e acessórios, agora com um espaço mais amplo e preparado para receber os clientes com mais conforto e segurança.

A inauguração também contará com a distribuição de 200 copos Stanley gratuitos para quem chegar primeiro, iniciativa que deve intensificar o fluxo de clientes e marcar o início das atividades com grande público.

Além dos brindes, o público será recebido com pipoca, algodão doce e café da manhã liberado. A proposta é transformar a abertura em uma experiência agradável, fortalecendo a aproximação da LivreCell com os consumidores e destacando o compromisso da marca em oferecer ações diferenciadas.

A unidade está situada na Rua Engenheiro Portela, em frente à Tesoura de Ouro, um dos endereços mais tradicionais do comércio central. A expectativa é de grande movimento no entorno durante o evento de inauguração.

Durante todo o sábado, os visitantes terão acesso a promoções exclusivas em celulares e acessórios, válidas apenas no dia da abertura, com condições especiais que devem marcar a chegada da nova unidade e oferecer ao público oportunidades diferenciadas no Centro de Anápolis.