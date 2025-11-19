Morte de jovem baiano em Anápolis gera comoção: “amoroso, carinhoso, respeitoso e educado”

Crime ocorreu quando vítima saia de carro de aplicativo e acabou sendo alvo de um tiro no rosto

Gabriella Pinheiro - 19 de novembro de 2025

Ruan Silva Santos, foi morto aos 21 anos. (Foto: Reprodução/ Instagram)

A morte do jovem Ruan Silva Santos, de 21 anos, assassinado com um tiro no rosto enquanto descia de um carro de aplicativo na Avenida Brasil, no Bairro Batista, em Anápolis, causou comoção nas redes sociais. O caso aconteceu na noite da última terça-feira (18).

Em nota publicada nas redes sociais, a Juventude do Partido dos Trabalhadores (PT) de Camaçari, na Bahia — estado onde a vítima nasceu — lamentou o ocorrido e prestou solidariedade à família.

“Com profundo pesar, manifestamos nossa solidariedade à família e aos amigos de Ruan Silva Santos. Que Deus conforte cada coração neste momento tão difícil”, diz a nota.

Na mesma publicação, conhecidos e familiares da vítima também aproveitaram o espaço para lamentar o caso.

“Meu menino! Amoroso, carinhoso, respeitoso, educado… Deus te receba com todo amor e carinho que você merece! Vai deixar saudades, meu anjo!”, escreveu uma internauta.

“Vai com Deus, meu amigo”, destacou outro.

De acordo com a Polícia Civil (PC), Ruan trabalhava em uma empresa prestadora de serviços no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) e estava hospedado em um hotel da região.

O crime teria ocorrido no momento em que a vítima retornava ao hotel, quando acabou sendo alvo de um tiro no rosto. Ele morreu na hora.

Segundo testemunhas, o jovem não tinha vínculos ou amigos na cidade, já que havia se mudado há menos de um mês.

No momento, equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) e do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) realizam buscas para identificar os envolvidos. A motivação ainda é desconhecida.

