Policiais de Anápolis salvam recém-nascida que estava desacordada e sem respirar nos braços da avó

Após salvamento, médica que realizou atendimento em posto de saúde ressaltou importância da ação dos militares para evitar tragédia

Augusto Araújo - 19 de novembro de 2025

Câmera registrou ação de policiais para salvar recém-nascida. (Foto: Captura/Instagram)

Um vídeo tem chamado a atenção dos moradores de Anápolis, após dois policiais do 28º Batalhão da Polícia Militar salvarem a vida de uma recém-nascida, de apenas 18 dias.

Conforme reportado em primeira mão pelo portal Repórter Anápolis, por volta das 10h30, uma avó chegou desesperada na unidade policial, pedindo por ajuda.

Isso porque a recém-nascida estava desacordada após engasgar, e a mulher não conseguia auxiliar a neta.

Assim, os militares iniciaram rapidamente as manobras de primeiros-socorros, devido à gravidade da situação. Momentos depois, eles conseguiram desobstruir as vias aéreas da bebê.

Porém, mesmo com a melhora, a equipe levou a recém-nascida até o Posto de Saúde da Vila Jaiara, para que pudesse receber maiores cuidados médicos.

Chegando à unidade de saúde, a médica responsável pelo atendimento da pequena confirmou a recuperação total dela e destacou que a ação dos policiais foi essencial para evitar uma tragédia.

HEROISMO 👮‍♂️👶Policiais de Anápolis salvam recém-nascida que estava desacordada e sem respirar nos braços da avó Leia: pic.twitter.com/NNk8ZLiCV2 — Portal 6 (@portal6noticias) November 19, 2025

