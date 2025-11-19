Sanfoneiro homenageia avó durante sepultamento em Goiânia e emociona web

Gabriella Pinheiro - 19 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Instagram)

Em um vídeo emocionante publicado nas redes sociais, o sanfoneiro Danilo Nascimento, de 39 anos, comoveu familiares e amigos ao tocar as músicas favoritas da avó, Aldahy Soares da Silva, de 87 anos, durante o enterro dela. O momento foi registrado no último domingo (16), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia.

Ao G1, ele revela que tinha grande proximidade com a familiar — que era dona de casa e aposentada. Ela havia sido hospitalizada, recebido alta e, pouco depois, voltou a passar mal, precisando ser levada novamente ao hospital. A idosa faleceu após complicações decorrentes da idade.

De acordo com Danilo, a avó era baiana, mas morava em Goiás há décadas. Era conhecida, principalmente no Setor Fama e na região da Bernardo Saião, pelo jeito alegre e festeiro.

“A gente sabe o que é ganhar presente em dias de Natal graças à minha avó. Sabe, as datas comemorativas — Natal, Páscoa — ela nunca deixou passar em branco”, disse.

A ideia da homenagem surgiu poucos minutos antes do sepultamento. Segundo ele, a avó era fã de Zé Rico, da dupla Milionário e José Rico. Tomado pela dor, decidiu fazer algo especial pela avó.

“Sempre que eu chegava na casa dela, tinha que tocar ‘Solidão’ e ‘Estrada da Vida’. Era o ritual dela. Então, resolvi fazer isso pela última vez. […] Sou muito grato por tudo que ela nos ensinou, né? Tudo que ela fez por mim e pelas minhas irmãs”, destacou.

Nos comentários da publicação, diversos internautas se compadeceram com o gesto realizado por Danilo.

“Me emocionei aqui. Lembrei do dia que minha mãe se foi também. Cantamos para ela a música que ela amava. Deus te dê forças, sanfoneiro. À você e toda sua família linda homenagem”, escreveu uma.

“Que linda homenagem para a sua vó. Que Deus coloque ela em um bom lugar”, disse outra.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Danilo Nascimento (@danilosanfoneirooficial)

