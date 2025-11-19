Suco de inhame com maçã; veja os benefícios

Suco simples e nutritiva vem ganhando espaço entre quem busca mais energia no dia a dia

Gabriel Yuri Souto - 19 de novembro de 2025

(Imagem: Captura de tela/ Youtube)

Nos últimos meses, o suco de inhame com maçã começou a aparecer nas redes sociais como uma opção fácil para melhorar a disposição.

A mistura pode parecer incomum à primeira vista, mas vem chamando atenção por unir dois ingredientes conhecidos pelo valor nutricional.

O resultado é uma bebida suave, com sabor leve e que pode ser consumida logo pela manhã.

Energia e saciedade

O inhame é uma raiz rica em carboidratos complexos. Isso significa liberação gradual de energia ao longo do dia, evitando picos e quedas bruscas.

A maçã entra para complementar com fibras, o que ajuda na sensação de saciedade e reduz aquele impulso de beliscar entre as refeições.

Boa para o intestino

A combinação dos dois ingredientes também ajuda o funcionamento intestinal. A maçã é rica em pectina, uma fibra conhecida por regular o trânsito.

Já o inhame, quando consumido cru e batido, contribui para uma digestão mais suave.

O suco reúne vitaminas importantes, como C, do complexo B e pequenas quantidades de minerais presentes no inhame.

Contudo, a bebida costuma ser usada por quem busca reforçar a rotina com opções naturais e de preparo rápido.

O inhame é conhecido por ter compostos que estimulam as defesas do organismo. Quando unido à maçã, a bebida se torna uma opção prática para quem quer incluir algo mais nutritivo no café da manhã.

Como preparar

O preparo é simples: basta descascar um pedaço pequeno de inhame cru, bater com uma maçã e água. Algumas pessoas preferem acrescentar limão ou gengibre para realçar o sabor.

O suco de inhame com maçã não é milagroso por si só, mas pode ser um aliado para quem quer melhorar a alimentação com alternativas naturais e baratas. Afinal, é rápido, acessível e combina com qualquer rotina.

