Morte do advogado Rodrigo Bonfim Jaime causa comoção em Anápolis

Vítima faleceu após um acidente enquanto dirigia no bairro Jundiaí; PC acredita que mal súbito tenha causado o óbito

Davi Galvão - 20 de novembro de 2025

Rodrigo Bonfim Jaime faleceu na madrugada desta quinta-feira (20). (Foto: Redes Sociais)

Foi identificado como Rodrigo Bonfim Jaime o motorista de 48 anos que faleceu enquanto dirigia pelo bairro Jundiaí, na madrugada desta quinta-feira (20).

Conforme a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), Rodrigo não apresentava lesões visíveis pelo corpo, de modo que a Polícia Civil (PC) acredite que tenha se tratado de um mal súbito.

Nas redes sociais, a irmã da vítima publicou uma foto do ente querido e uma mensagem de despedida: “Vá em paz meu irmão. Obrigada por tudo. Meu pai vai cuidar de você agora. Te amo muito. Um dia a gente se abraça de novo”, escreveu.

Rodrigo era neto do maestro Sisenando Jaime e filho do engenheiro Dido Gonzaga Jaime, responsável pelo projeto e construção do Centro Administrativo da Prefeitura de Anápolis, na Praça do Ancião.

A comunidade anapolina também lamentou a partida tão abrupta do conterrâneo, desejando força aos familiares neste momento de tanta dor.

“Vai com Deus meu primo querido, reunir com todos que se foram. Seu pai está te recebendo com todo amor que lhe era peculiar”, escreveu uma usuária.

“Certamente ele já está sendo envolvido no abraço do seu pai, minha amiga”, comentou outra.

O velório está programado para a tarde desta quinta-feira no Pax Primavera, com sepultamento às 16h.

Em tempo

Rodrigo morreu após se envolver em um acidente automobilístico na madrugada desta quinta-feira (20), no bairro Jundiaí, em Anápolis.

A fatalidade ocorreu na esquina da Avenida José Neto Paranhos com a Visconde de Taunay, após a vítima colidir o Kwid Zen que conduzia contra um obstáculo próximo ao semáforo.

Testemunhas que estavam em uma distribuidora nas proximidades informaram que foram conferir o que havia ocorrido e encontraram Rodrigo ainda vivo, mas respirando com dificuldade. Uma delas também o cobriu com uma blusa de frio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas pôde apenas constatar o óbito da vítima.

