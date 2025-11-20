Show de Kanye West em São Paulo é cancelado após conflitos com a Prefeitura

Prefeitura do município afirmou que desistiu de ceder espaço para show devido a declarações polêmicas do rapper

Folhapress - 20 de novembro de 2025

Kanye West teve show em São Paulo cancelado após conflito com Prefeitura do município. (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress)

ATUALIZADA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O show de Kanye West em São Paulo foi cancelado. A apresentação aconteceria no dia 29 deste mês no Autódromo de Interlagos, mas perdeu o espaço após conflitos entre a produtora Holding Entretenimento & Networking e a prefeitura da cidade.

“Fizemos todos os esforços para garantir a realização do evento. Mesmo com o cachê do artista e as taxas para uso do autódromo já pagas, infelizmente, a autorização de uso do local foi revogada, unilateralmente, pela administração pública, escapando completamente da nossa esfera de atuação”, escreveu a produtora nas redes sociais.

Em comunicado enviado à Folha de S.Paulo no começo do mês, a Prefeitura de São Paulo afirmou que desistiu de ceder o autódromo por causa do histórico de polêmicas de Kanye West. O rapper fez declarações consideradas antissemitas, racistas e de exaltação do nazismo, além de ter lançado neste ano uma música chamada “Heil Hitler”, banida de plataformas como o YouTube e o Spotify.

“No momento da reserva da data para o evento, os organizadores não informaram ao Município qual artista seria contratado para realização do show”, dizia a nota da gestão comandada pelo prefeito Ricardo Nunes, do MBD. “A atual gestão não compactua com qualquer conduta criminosa de apologia ao nazismo e/ou racismo e, por isso, não permitirá eventos com essa conotação em equipamentos municipais.”

No Instagram, a produtora disse ainda discordar da atitude, “uma vez que um show dessa magnitude proporciona acesso à cultura, ao entretenimento e fomenta a economia da cidade”.

Eles seguem buscando outra cidade para realizar o show. Quem comprou ingressos pode pedir reembolso ou guardá-los para a possível nova apresentação do rapper no país. As pessoas que optarem por cancelar os tíquetes devem receber e-mail com instruções até amanhã.