Últimos dias para se inscrever em concurso público em Goiás com salários de até R$ 8 mil

Oportunidades são para todos os níveis de escolaridade e candidaturas podem ser feitas de forma online

Gabriella Pinheiro - 20 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Os interessados em participar do concurso público da Prefeitura de Aloândia, em Goiás, têm até a próxima segunda-feira (23) para realizar a inscrição.

Ao todo, estão sendo disponibilizadas 11 oportunidades, todas para cadastro de reserva, destinadas a profissionais de níveis médio, técnico e superior.

As inscrições podem ser feitas de forma online, no site da instituição organizadora do certame: www.itame.com.br. O valor das taxas varia de R$ 90 a R$ 130.

Há vagas para os cargos de agente de combate às endemias, técnico em enfermagem, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico clínico geral, odontólogo e professor PIII Nível III – Pedagogia.

Todos os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 18 de janeiro de 2026. Para alguns cargos, haverá também prova de títulos.

Os selecionados terão jornadas que variam de 30 a 40 horas semanais e receberão salários entre R$ 1.014 e R$ 8.000.

Mais informações estão disponíveis no edital.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!