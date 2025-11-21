As 5 cores mais usadas por pessoas ruins e manipuladoras e o significado oculto por trás dessas escolhas

Determinadas cores costumam aparecer na construção de imagens usadas para esconder intenções e influenciar outras pessoas

Gabriel Yuri Souto - 21 de novembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Vitaly Gorbachev/Pexels)

A psicologia não classifica indivíduos como bons ou maus pela cor que usam, mas diversos estudos sobre linguagem visual mostram que certos tons são associados a comportamentos ligados à manipulação e falsidade, especialmente quando aparecem de forma estratégica ou exagerada na construção da imagem pessoal.

Essas cores não revelam caráter, porém ajudam a identificar padrões usados por pessoas que criam máscaras sociais para influenciar, esconder intenções ou controlar ambientes.

Preto: símbolo de mistério e controle emocional

O preto transmite força, distância emocional e domínio do próprio comportamento, sendo utilizado por perfis manipuladores para esconder fragilidades e projetar uma autoridade que raramente corresponde à realidade.

Vermelho: impacto imediato e poder de sedução

O vermelho desperta atenção, provoca estímulos intensos e cria urgência emocional, sendo muito explorado por indivíduos narcisistas que usam charme para desarmar suspeitas e conquistar espaço.

Dourado: aparência, vaidade e busca por admiração

O dourado remete à ideia de status e sucesso, sendo recorrente em pessoas que dependem da validação alheia e constroem fachadas impecáveis para ocultar incoerências de comportamento.

Roxo: superioridade artificial e teatralidade

O roxo carrega o simbolismo de sabedoria e exclusividade, funcionando como recurso para quem tenta parecer mais evoluído, espiritualizado ou especial do que realmente é, buscando vantagem emocional.

Branco em excesso: perfeição ensaiada e falsa moralidade

O branco representa pureza e correção moral, mas seu uso exagerado pode indicar uma tentativa de esconder falhas por trás de uma imagem supostamente intocável e exemplar.

