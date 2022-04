É natural de todo ser humano ter crenças e acreditar em mitos e folclores. Bom mas a verdade é que essa cultura que passamos de geração a geração possui significados que não temos muita noção ou não sabemos do que se trata. Foi pensando nisso que hoje trouxemos alguns símbolos da sorte com seus significados e origem.

6 símbolos da sorte que têm significados ocultos e pouca gente sabe:

1. Ferradura

Se você acha que não tem nada demais nesse artefato, saiba que há registros de que esse objeto já era considerado um amuleto poderoso desde a Grécia Antiga. Ok, mas qual o sentido dele trazer sorte? Bom, primeiro porque é feito de ferro, elemento que os gregos acreditavam proteger contra todo mal. E em segundo lugar, seu formato lembra a Lua Crescente, símbolo de fertilidade e prosperidade.

2. Bater na madeira

Não se sabe ao certo a real origem dessa superstição, mas sabe-se que era uma crença pagã. Eles acreditavam que ao tocar os troncos das árvores era possível invocar os espíritos benevolentes que habitavam nelas. Além disso, essa era a forma como os irlandeses agradeciam aos leprechauns, os possíveis guardiões de tesouros, pelos momentos de boa sorte.

3. O número 7

Aqui vem outra mandinga que não sabemos a origem, mas por mais que você tenha outro número da sorte, saiba que o 7 é considerado o número da espiritualidade profunda. Ele refere-se a uma conexão com aquilo que é divino e da integração perfeita entre os mundos físico e espiritual. Sabia dessa?

4. Biscoito da sorte

Os famosos biscoitinhos da sorte surgiram na China durante o século 13 e senta que lá vem história. Naquela época, o grandioso país estava sob domínio Mongol, após anos de controle, os chineses elaboraram uma estratégia e em esconderam bolinhos para serem distribuídos entre todos os generais do país, conseguindo, assim, se livrar dos invasores. Desde então, os chineses passaram a trocar bolinhos com formato de meia-lua com mensagens de sorte para comemorar a tática brilhante para expulsar os mongóis.

5. Patuá

Aqui tratamos de amuletos da sorte feitos com pedaços de tecido, muito comuns no Candomblé. Assim, ao combinar as cores, cristais e ervas relacionados ao seu Orixá, é possível obter mais proteção e receber uma ajuda extra para alcançar os seus objetivos.

6. Pé de Coelho

Por último temos o Pé de Coelho, que é um símbolo de sorte há muitos séculos, sendo tido como um dos mais antigos que se tem notícia. Ok, mas de onde surgiu isso? Essa crença está no fato de que os coelhos são animais que procriam com facilidade e isso simbolizava na época um ato de prosperidade na vida de um modo geral.

