Estudante é presa vendendo “emagrecedores” falsificados na porta de delegacia em Aparecida de Goiânia

Suspeita foi flagrada saindo de casa com os produtos irregulares

Augusto Araújo - 21 de novembro de 2025

Suspeita foi detida pela Polícia Civil após denúncias anônimas. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) prendeu, na última quinta-feira (20), uma mulher suspeita de comercializar medicamentos falsificados e sem registro da Anvisa, a menos de 500 metros da Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia.

A investigação começou na semana passada, após uma denúncia anônima enviada pelo WhatsApp à corporação.

De acordo com a PC, a venda ocorria na Rua 18-C, no Setor Garavelo, evidenciando a ousadia da prática criminosa, realizada praticamente “na porta” da delegacia.

Durante uma campana, os policiais abordaram a mulher — estudante de enfermagem — no momento em que ela deixava a residência carregando objetos.

Com ela, foram apreendidas seringas e caixas de “Lipoless”, produto sem registro e popularmente comercializado de forma ilegal como “emagrecedor injetável”.

No imóvel, os agentes encontraram um depósito clandestino que funcionava como central de armazenamento e distribuição. Estavam no local cerca de R$ 60 mil em mercadorias irregulares.

Os medicamentos eram guardados em uma geladeira doméstica e em caixas comuns, sem qualquer controle sanitário, nota fiscal ou registro na Anvisa.

Segundo a PC, o armazenamento inadequado e a origem desconhecida dos produtos representam grave risco à saúde pública, podendo causar infecções, reações adversas severas e até levar à morte.

Agora, a suspeita deve responder por comercialização de medicamentos sem registro — delito considerado grave pela legislação brasileira.

