Jovem de 18 anos surpreende a internet ao transformar a garagem dos pais em um apartamento lindo e completo

Com ferramentas simples, criatividade e muitos dias de trabalho, a garagem virou um loft digno de projeto profissional

Gabriel Yuri Souto - 21 de novembro de 2025

Jovem de 18 anos construi apartamento completo na garagem dos pais (Imagem: Colagem)

Algumas pessoas passam anos sonhando com o primeiro apartamento. Outras resolvem construir um do zero, literalmente.

Foi o caso de Lewis Tattersall, um jovem de apenas 18 anos que viralizou ao mostrar a reforma completa da garagem dos pais, que se transformou em um loft totalmente funcional.

O processo chamou atenção pelo resultado impecável e pela maturidade com que ele encarou o projeto, que virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

O espaço, que antes era uma garagem comum, cheia de pisos brutos, vigas aparentes e paredes inacabadas, começou a ganhar forma quando Lewis decidiu que queria independência e um lugar só dele.

Em vídeos postados no TikTok, ele mostra o trabalho pesado desde o início: instalação do novo telhado, preparação da estrutura, isolamento, piso, acabamento e montagem da cozinha.

O antes e depois, exibido nas imagens do arquivo, deixa claro o tamanho da transformação: de um ambiente cru e sem função para um apartamento moderno, iluminado e com tudo o que alguém precisa para morar confortavelmente.

Um loft completo feito com as próprias mãos

O novo espaço conta com cozinha planejada, cama de casal, armários, eletrodomésticos embutidos e até um banheiro revestido em mármore.

Além disso, Lewis fez questão de seguir todas as normas de construção da região e destacou no vídeo que tudo passou pelo planejamento correto. Essa preocupação, segundo ele, era fundamental para garantir segurança e qualidade no resultado final.

De projeto pessoal a oportunidade de negócio

O impacto foi tão grande que um dos vídeos acumulou mais de 4,2 milhões de visualizações, como mostra o arquivo, e abriu portas inesperadas para o jovem.

Ele contou que muitas pessoas passaram a procurá-lo pedindo orçamentos e que pretende transformar esse talento recém-descoberto em uma forma de trabalho. Afinal, Lewis até deixou um recado no vídeo: quem quiser converter garagens ou espaços semelhantes pode entrar em contato.

Um exemplo de criatividade e independência

A história chamou atenção não apenas pelo resultado estético, mas pela determinação de alguém tão jovem que decidiu construir, com as próprias mãos, o próprio espaço para morar.

Contudo, o loft ganhou acabamento profissional, iluminação moderna e um layout que aproveita cada centímetro — prova de que boas ideias, somadas a persistência, podem transformar até o ambiente mais improvável.

