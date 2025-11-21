Jovem morre ao ser esfaqueado em festa clandestina no Daia; outros 3 ficaram feridos

Principal suspeita é de que uma briga tenha provocado a sequência de agressões

Davi Galvão Davi Galvão -
Jovem que morreu na Quinta sem Lei foi identificado como Igor Matheus. (Foto: Reprodução)

Um jovem morreu e outros três jovens foram esfaqueados durante a festa clandestina “Quinta Sem Lei”, realizada no Beco, próximo aos trilhos do trem no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), na madrugada desta sexta-feira (21).

A vítima fatal foi à óbito ainda no local, em razão dos ferimentos. Os outros três foram encaminhados ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Embora as circunstâncias ainda estejam sendo apuradas, a principal suspeita é de que uma briga na festa tenha provocado a sequência de agressões.

O jovem que morreu foi identificado como Igor Matheus não se sabe ainda o envolvimento dele no ocorrido.

A ocorrência segue em andamento e deve ser elucidada pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH).

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

