Jovem morre ao ser esfaqueado em festa clandestina no Daia; outros 3 ficaram feridos

Principal suspeita é de que uma briga tenha provocado a sequência de agressões

Davi Galvão - 21 de novembro de 2025

Jovem que morreu na Quinta sem Lei foi identificado como Igor Matheus. (Foto: Reprodução)

Um jovem morreu e outros três jovens foram esfaqueados durante a festa clandestina “Quinta Sem Lei”, realizada no Beco, próximo aos trilhos do trem no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), na madrugada desta sexta-feira (21).

A vítima fatal foi à óbito ainda no local, em razão dos ferimentos. Os outros três foram encaminhados ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Embora as circunstâncias ainda estejam sendo apuradas, a principal suspeita é de que uma briga na festa tenha provocado a sequência de agressões.

O jovem que morreu foi identificado como Igor Matheus não se sabe ainda o envolvimento dele no ocorrido.

A ocorrência segue em andamento e deve ser elucidada pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH).

