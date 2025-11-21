PM prende suspeitos de envolvimento em morte de jovem durante festa clandestina em Anápolis
Os dois, de 21 e 26 anos, teriam saído da cena em um VW Gol Prata. Um deles foi reconhecido por uma das vítimas
Depois da morte por esfaqueamento do jovem Igor Matheus em uma festa clandestina na região do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) na madrugada desta sexta-feira (21), a Polícia Militar (PM) alcançou dois outros jovens com indícios de terem participado do crime.
A prisão foi realizada no Residencial Copacabana e os suspeitos têm 21 e 26 anos. De acordo com informações da PM, eles seriam os ocupantes de um Volkswagen Gol que teria deixado a “Quinta Sem Lei” logo após a confusão.
Eles foram procurados porque os que estavam no local onde Igor foi morto e em que as outras três pessoas ficaram feridas, disseram que o suposto autor teria fugido justamente neste veículo.
Assim, a corporação conseguiu identificar o carro, indo até o endereço no qual ele estava cadastrado. Chegando lá, encontrou os dois suspeitos. Eles, inicialmente, alegaram que não sabiam de nada sobre o crime.
Por outro lado, admitiram aos policiais que estiveram na festa e que, após uma confusão generalizada, deixaram o local, afirmando que não participaram das agressões.
Ao mesmo tempo, a PM entrou em contato com os feridos que foram levadas para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). A foto dos suspeitos foi exibida e uma dessas pessoas reconheceu que o de 26 anos teria participado do crime.
Com a informação, os dois foram conduzidos à Central de Flagrantes de Anápolis, onde a Polícia Civil (PC), através do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), vai apurar a participação deles no episódio.
