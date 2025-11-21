PM prende suspeitos de envolvimento em morte de jovem durante festa clandestina em Anápolis

Os dois, de 21 e 26 anos, teriam saído da cena em um VW Gol Prata. Um deles foi reconhecido por uma das vítimas

Paulo Roberto Belém - 21 de novembro de 2025

Suspeitos estavam em Gol prata avistado saindo de festa “Quinta Sem Lei”, na qual jovem foi morto. (Foto: Reprodução)

Depois da morte por esfaqueamento do jovem Igor Matheus em uma festa clandestina na região do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) na madrugada desta sexta-feira (21), a Polícia Militar (PM) alcançou dois outros jovens com indícios de terem participado do crime.

A prisão foi realizada no Residencial Copacabana e os suspeitos têm 21 e 26 anos. De acordo com informações da PM, eles seriam os ocupantes de um Volkswagen Gol que teria deixado a “Quinta Sem Lei” logo após a confusão.

Eles foram procurados porque os que estavam no local onde Igor foi morto e em que as outras três pessoas ficaram feridas, disseram que o suposto autor teria fugido justamente neste veículo.

Assim, a corporação conseguiu identificar o carro, indo até o endereço no qual ele estava cadastrado. Chegando lá, encontrou os dois suspeitos. Eles, inicialmente, alegaram que não sabiam de nada sobre o crime.

Por outro lado, admitiram aos policiais que estiveram na festa e que, após uma confusão generalizada, deixaram o local, afirmando que não participaram das agressões.

Ao mesmo tempo, a PM entrou em contato com os feridos que foram levadas para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). A foto dos suspeitos foi exibida e uma dessas pessoas reconheceu que o de 26 anos teria participado do crime.

Com a informação, os dois foram conduzidos à Central de Flagrantes de Anápolis, onde a Polícia Civil (PC), através do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), vai apurar a participação deles no episódio.

