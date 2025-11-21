Trump muda tom e elogia prefeito eleito de Nova York em reunião na Casa Branca

Presidente disse que conversaram sobre objetivos em comum, incluindo a construção de moradias e a redução dos preços dos alimentos

Folhapress - 21 de novembro de 2025

Donald Trump atacou o jovem candidato socialista Zohran Mamdani, que venceu as primárias democratas para a Prefeitura de Nova York. (Foto: Captura via Youtube/Metrópoles e CNN Brasil)

GABRIEL BARNABÉ – Donald Trump recebeu nesta sexta-feira (21) o prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, no Salão Oval da Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos teceu elogios ao convidado numa mudança brusca de tom o republicano disparou ataques contra o democrata durante toda a campanha eleitoral, encerrada no começo deste mês.

“Ele tem opiniões um pouco excêntricas, mas quem sabe”, disse Trump sobre Mamdani, que é autodeclarado socialista. “Acho que ele vai surpreender algumas pessoas conservadoras, na verdade”, acrescentou o presidente.

Ainda juntos no Salão Oval, Trump elogiou o democrata e disse que conversaram sobre objetivos em comum, incluindo a construção de moradias e a redução dos preços dos alimentos. “Acabamos de ter uma ótima reunião”, disse o republicano.

“Acho que vocês terão, espero, um prefeito realmente ótimo”, disse Trump, ao prometer ajudar Mamdani a “realizar o sonho de todos”. O democrata, por sua vez, afirmou que a reunião foi produtiva.

Durante a campanha para a Prefeitura de Nova York, Trump atacou repetidas vezes o democrata e ameaçou cortar repasses de verbas para a cidade caso ele fosse eleito. Às vésperas da eleição, o presidente chegou a pedir que os eleitores votassem no candidato Andrew Cuomo, que concorreu como independente após perder para Mamdani nas prévias do Partido Democrata.

Mamdani, que é o primeiro prefeito eleito muçulmano de Nova York, também demonstrou um tom mais amigável em relação a Trump. Em seu discurso de vitória, por exemplo, o democrata provocou o presidente e o descreveu como um déspota.

“Já me chamaram de coisas muito piores do que um déspota. Então, não é tão ofensivo assim”, disse Trump nesta sexta.

O presidente ainda respondeu que “com certeza moraria” na Nova York de Mamdani. “Espero ajudá-lo, não prejudicá-lo… uma grande ajuda”, afirmou Trump. “Acho que este prefeito pode fazer coisas realmente excelentes.”

Durante a campanha eleitoral, Trump ameaçou prender Mamdani após o então candidato afirmar que não permitiria ações do serviço federal de imigração na cidade. Mais tarde, o presidente ainda classificou o democrata de “um comunista puro” e, por isso, afirmou que sua vitória seria inconcebível.

Após o encontro, no entanto, o clima pareceu o oposto. “Ele é diferente”, disse Trump. “Ele tem a chance de realmente fazer algo grandioso por Nova York.” Segundo o republicano, ambos concordaram “em muito mais coisa” do que ele imaginava.

Trump ainda elogiou Jessica Tisch, a chefe de polícia de Nova York, que concordou em permanecer no cargo sob a Prefeitura de Mamdani. “Ele acabou de manter uma ótima comissária de polícia”, disse o republicanao, ao afirmar que ela é amiga de sua filha Ivanka Trump.

Mais cedo, ainda nesta sexta, a Câmara dos EUA aprovou uma resolução que condena “os horrores do socialismo” no país. Antes da votação, os líderes republicanos criticaram a eleição de Mamdani e afirmaram que ele representa a face radical do Partido Democrata.

A deputada María Salazar, republicana da Flórida, foi autora do projeto e, ao votar, afirmou que o faria “contra uma ideologia que destruiu milhões e milhões” de famílias. “Infelizmente, o socialismo e o marxismo esmagam a alma humana. E não é só a minha comunidade em Miami. É o resto do hemisfério e o resto do mundo”, disse.

Mamdani se autodeclara socialista e faz parte da ala mais à esquerda de seu partido. O prefeito eleito também já relatou que uma de suas grandes inspirações é o senador Bernie Sanders, o mais proeminente representante dos socialistas democratas e que foi candidato à Presidência em 2016.