A fruta pouco conhecida que reúne nutrientes poderosos e deveria aparecer mais nas mesas brasileiras
Pequena, delicada e cheia de benefícios, essa fruta passa despercebida, mas entrega muito mais do que aparenta
Entre tantas frutas que dominam a rotina do brasileiro, existe uma que quase sempre fica de lado nas prateleiras. É pequena, envolta por uma “capinha” que parece artesanal, tem aparência diferente e um sabor que surpreende quem experimenta.
Estamos falando do physalis, uma fruta pouco conhecida, mas que reúne um conjunto impressionante de vitaminas, fibras e antioxidantes e que poderia facilmente competir com qualquer superalimento famoso.
Apesar de discreto, o physalis já foi estrela em receitas de alta gastronomia na Europa, ganhou espaço em pequenas produções no Brasil e começa a despertar curiosidade entre quem busca opções mais nutritivas para o dia a dia.
Porém, mesmo com tantos atributos, ainda é ignorado por boa parte das pessoas por parecer exótico demais ou diferente demais do habitual.
O que passa despercebido é que ele tem um valor nutricional de respeito e pode ser incluído na alimentação com muita facilidade.
Um superalimento escondido
O physalis reúne compostos essenciais para o organismo. É rico em vitamina C, carotenoides e antioxidantes que ajudam a proteger as células do corpo e fortalecem a imunidade.
Ele também possui fibras importantes para o funcionamento intestinal, além de minerais como potássio e magnésio, que fazem diferença para quem pratica atividade física ou sofre com cansaço no dia a dia.
Outro ponto que chama atenção é o índice glicêmico baixo. Isso significa que a energia gerada pela fruta é liberada de forma mais lenta, ajudando a manter a sensação de saciedade e mais estabilidade nos níveis de açúcar no sangue.
É uma fruta pequena, mas com um pacote nutritivo difícil de encontrar em outras opções do mesmo tamanho.
Benefícios que vão além do sabor
O physalis também se destaca pela quantidade de vitamina A, que desempenha papel importante na saúde dos olhos e na proteção contra danos provocados pela idade.
Além disso, seus compostos naturais têm ação anti-inflamatória, o que torna a fruta aliada para quem enfrenta desconfortos frequentes, inchaços ou processos inflamatórios leves.
Na prática, é daquelas frutas que entregam muito mais do que prometem — e sem exagero.
Como consumir
Mesmo parecendo “diferente”, o physalis é muito simples de incluir nas refeições. Ele pode ser consumido puro, misturado a saladas, combinado com iogurte ou usado em geleias, molhos e sobremesas.
O sabor agridoce lembra uma combinação suave de maracujá com tomate cereja, o que o torna versátil tanto para pratos doces quanto salgados.
Alguns chefs usam a fruta para acompanhar carnes, risotos ou queijos leves. Já quem prefere opções rápidas pode simplesmente abrir a capinha e comer na hora.
Uma fruta que merece mais espaço
O physalis não é só bonito e curioso. Ele é funcional, nutritivo e bastante acessível quando comparado com outros alimentos considerados “premium”.
Por ser pouco conhecido, acaba subestimado mas tem potencial para se tornar um queridinho de quem gosta de comer bem e cuidar da saúde.
Se você ainda não experimentou, vale incluir na próxima lista de compras. Se já conhece, talvez seja hora de colocá-lo na rotina com mais frequência.
Afinal, alguns dos melhores alimentos passam despercebidos justamente por serem discretos demais.
