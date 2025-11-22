A fruta pouco conhecida que reúne nutrientes poderosos e deveria aparecer mais nas mesas brasileiras

Pequena, delicada e cheia de benefícios, essa fruta passa despercebida, mas entrega muito mais do que aparenta

Gabriel Yuri Souto - 22 de novembro de 2025

Fruta considerada um superalimento (Foto: Reprodução)

Entre tantas frutas que dominam a rotina do brasileiro, existe uma que quase sempre fica de lado nas prateleiras. É pequena, envolta por uma “capinha” que parece artesanal, tem aparência diferente e um sabor que surpreende quem experimenta.

Estamos falando do physalis, uma fruta pouco conhecida, mas que reúne um conjunto impressionante de vitaminas, fibras e antioxidantes e que poderia facilmente competir com qualquer superalimento famoso.

Apesar de discreto, o physalis já foi estrela em receitas de alta gastronomia na Europa, ganhou espaço em pequenas produções no Brasil e começa a despertar curiosidade entre quem busca opções mais nutritivas para o dia a dia.

Porém, mesmo com tantos atributos, ainda é ignorado por boa parte das pessoas por parecer exótico demais ou diferente demais do habitual.

O que passa despercebido é que ele tem um valor nutricional de respeito e pode ser incluído na alimentação com muita facilidade.

Um superalimento escondido

O physalis reúne compostos essenciais para o organismo. É rico em vitamina C, carotenoides e antioxidantes que ajudam a proteger as células do corpo e fortalecem a imunidade.

Ele também possui fibras importantes para o funcionamento intestinal, além de minerais como potássio e magnésio, que fazem diferença para quem pratica atividade física ou sofre com cansaço no dia a dia.

Outro ponto que chama atenção é o índice glicêmico baixo. Isso significa que a energia gerada pela fruta é liberada de forma mais lenta, ajudando a manter a sensação de saciedade e mais estabilidade nos níveis de açúcar no sangue.

É uma fruta pequena, mas com um pacote nutritivo difícil de encontrar em outras opções do mesmo tamanho.

Benefícios que vão além do sabor

O physalis também se destaca pela quantidade de vitamina A, que desempenha papel importante na saúde dos olhos e na proteção contra danos provocados pela idade.

Além disso, seus compostos naturais têm ação anti-inflamatória, o que torna a fruta aliada para quem enfrenta desconfortos frequentes, inchaços ou processos inflamatórios leves.

Na prática, é daquelas frutas que entregam muito mais do que prometem — e sem exagero.

Como consumir

Mesmo parecendo “diferente”, o physalis é muito simples de incluir nas refeições. Ele pode ser consumido puro, misturado a saladas, combinado com iogurte ou usado em geleias, molhos e sobremesas.

O sabor agridoce lembra uma combinação suave de maracujá com tomate cereja, o que o torna versátil tanto para pratos doces quanto salgados.

Alguns chefs usam a fruta para acompanhar carnes, risotos ou queijos leves. Já quem prefere opções rápidas pode simplesmente abrir a capinha e comer na hora.

Uma fruta que merece mais espaço

O physalis não é só bonito e curioso. Ele é funcional, nutritivo e bastante acessível quando comparado com outros alimentos considerados “premium”.

Por ser pouco conhecido, acaba subestimado mas tem potencial para se tornar um queridinho de quem gosta de comer bem e cuidar da saúde.

Se você ainda não experimentou, vale incluir na próxima lista de compras. Se já conhece, talvez seja hora de colocá-lo na rotina com mais frequência.

Afinal, alguns dos melhores alimentos passam despercebidos justamente por serem discretos demais.

