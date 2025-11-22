Anvisa determina o recolhimento de sabonete famoso entre população brasileira

Produto era vendido sem o registro sanitário obrigatório e pode oferecer riscos à saúde, segundo a agência

Gabriel Yuri Souto - 22 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Muitos consumidores foram pegos de surpresa após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinar o recolhimento imediato de um sabonete líquido bastante conhecido entre os brasileiros.

A decisão atingiu o sabonete Pérolas do Campo, produzido pela Dell Cosméticos e distribuído pela Bloom Perfumaria, que estava circulando em diferentes regiões do país sem cumprir uma exigência básica: o registro sanitário obrigatório.

Segundo a agência, o produto era comercializado de forma irregular, o que impede a confirmação de que sua fabricação segue padrões de qualidade, segurança e eficácia.

Sem o registro, não há garantia de que a fórmula seja adequada ao uso diário nem de que os ingredientes foram testados da maneira correta.

O que motivou o recolhimento

A Anvisa explicou que o sabonete estava sendo vendido sem a regularização necessária, o que configura infração sanitária.

A falta de registro impede que os órgãos fiscalizadores chequem se o produto cumpre requisitos essenciais, como estabilidade da fórmula, controle microbiológico e segurança dermatológica.

A agência também reforça que produtos irregulares podem causar alergias, irritações, coceira e vermelhidão, principalmente quando usados de forma contínua — risco que aumenta quando a origem e a composição não são verificadas.

Anvisa alerta para riscos e orienta consumidores

Ainda segundo a Anvisa destacou que itens vendidos sem registro podem representar sérios riscos à saúde, já que não existe controle sobre a fabricação e nem garantia de que o produto seja realmente o que o rótulo promete.

Por isso, a recomendação é simples: consumidores devem suspender o uso imediato e procurar atendimento caso apresentem qualquer reação adversa.

Não é a primeira decisão do tipo neste mês. A Anvisa já havia proibido a comercialização do sabonete antisséptico Cinord, produzido pela Cinord Sudeste Química.

Neste caso, além da ausência de registro, o produto apresentava concentração acima do permitido de um conservante químico, o que levou ao recolhimento de todo o estoque.

O que o consumidor deve fazer agora

Quem tiver o produto Pérolas do Campo em casa deve interromper o uso, descartar a embalagem e comunicar a loja onde comprou.

Contudo, para quem já utilizou o sabonete e notou irritações, coceira ou qualquer desconforto na pele, a orientação é procurar atendimento médico.

A decisão da Anvisa reforça a importância de sempre verificar se cosméticos, perfumes, sabonetes e itens de higiene possuem registro regularizado, já que somente isso garante que o produto passou pelos testes exigidos.

