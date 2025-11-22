Moraes nega pedido de defesa para Bolsonaro cumprir pena em casa

Folhapress - 22 de novembro de 2025

Bolsonaro foi (Foto: Bruno Santos – 25.fev.24/Folhapress)

JOSÉ MARQUES

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – Após a determinação da prisão preventiva de Jair Bolsonaro (PL), o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes negou, neste sábado (22), pedido de prisão domiciliar feito pela defesa do ex-presidente.

Ele também negou pedidos de visitas ao ex-presidente que tinham sido feitos nos últimos dias.

Nesta sexta (21), os advogados do ex-presidente pediram que ele fosse mantido em prisão domiciliar, às vésperas do fim do processo da trama golpista na corte.

Bolsonaro acabou preso preventivamente na manhã deste sábado sob justificativa de garantia da ordem pública.

Na petição, feita ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, os advogados enumeraram os problemas de saúde de Bolsonaro e falam em “risco à vida”. Eles pediram que o ex-presidente fosse mantido em casa, onde já cumpria prisão domiciliar desde 4 de agosto.

“O certo é que a alteração da prisão domiciliar hoje já cumprida pelo peticionário terá graves consequências e representa risco à sua vida”, dizia trecho da petição. Foram anexados relatório médico e exames ao pedido.