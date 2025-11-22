O jeito correto de colocar roupa na máquina de lavar, segundo técnicos

Especialistas explicam como organizar as peças antes e durante a lavagem para evitar manchas, preservar os tecidos e aumentar a eficiência da máquina

Gabriel Yuri Souto - 22 de novembro de 2025

(Foto: Captura de tela/Youtube)

Técnicos afirmam que o modo como as roupas são colocadas dentro da máquina influencia diretamente no resultado da lavagem.

Muitos problemas comuns, como peças mal limpas, manchas inesperadas e desgaste do eletrodoméstico, acontecem por erros simples de organização.

Por isso, profissionais recomendam seguir uma série de cuidados que envolvem separação, distribuição e escolha correta dos ciclos.

A primeira etapa é separar as roupas por cor, evitando misturar peças escuras, claras e brancas. Essa distinção impede transferência de tinta e manchas difíceis de remover.

Técnicos também orientam separar por tipo de tecido, já que peças delicadas exigem ciclos suaves e não devem ser lavadas junto com itens pesados, como jeans e toalhas.

Outro ponto essencial é respeitar o peso das peças. Misturar roupas muito volumosas com itens leves causa desequilíbrio no tambor e força o motor, reduzindo a vida útil da máquina.

Toalhas, calças jeans e roupas de cama devem ser lavadas entre si, enquanto peças pequenas, como meias e roupas íntimas, precisam ir em sacos protetores.

A forma de colocar as roupas no tambor também faz diferença. Os técnicos recomendam não ultrapassar 70% da capacidade da máquina, porque o excesso de peças impede o movimento de tombamento que remove a sujeira.

Dentro do tambor, as roupas devem estar soltas e distribuídas, evitando formar blocos. Lençóis, cobertores e edredons devem ser colocados abertos para permitir boa circulação de água e sabão.

Fechar zíperes e abotoar peças antes da lavagem ajuda a evitar danos. Bijuterias, fivelas e detalhes metálicos também exigem cuidado, porque podem rasgar tecidos mais finos.

A escolha do ciclo adequado, alinhada ao tipo de tecido, complementa o processo e garante melhor desempenho.

Seguindo essas orientações, o consumidor preserva as roupas, melhora o resultado da lavagem e evita esforço desnecessário da máquina.

Técnicos destacam que a combinação de todos esses cuidados é o que realmente garante um processo de limpeza eficiente.

