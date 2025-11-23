Alecrim e sal grosso descubra para que serve a mistura e como usar em casa

Mistura simples ganha espaço nas casas brasileiras por unir perfume natural, bem-estar e efeitos práticos no ambiente.

Gabriel Yuri Souto - 23 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Nos últimos anos, uma mistura que parecia coisa das avós voltou com força total nas casas brasileiras.

O frasco com alecrim fresco e sal grosso, antes visto apenas como um gesto tradicional de quem acreditava em proteção e boas energias, virou um queridinho das redes sociais, das práticas domésticas de bem-estar e até de quem só busca uma forma simples de deixar o ambiente mais leve e cheiroso.

O curioso é que, apesar de todo o simbolismo espiritual que acompanha a dupla, a mistura também funciona por razões práticas: o alecrim exala um perfume herbal que muita gente associa a clareza mental e sensação de frescor, enquanto o sal grosso absorve umidade e odores, ajudando a equilibrar ambientes úmidos ou abafados.

O resultado é uma combinação que muita gente usa para renovar o clima da casa e melhorar a atmosfera dos cômodos .

Para que serve a mistura de alecrim com sal grosso

Quem usa a combinação garante que ela deixa os espaços mais leves e acolhedores. Isso acontece por três motivos principais:

1. Aromatização natural

O alecrim libera um perfume suave e contínuo, que se destaca principalmente quando usado fresco. É uma forma barata de aromatizar a casa sem precisar de sprays artificiais.

2. Redução de umidade e odores

O sal grosso tem ação higroscópica, o que significa que ele consegue absorver a umidade do ambiente. Isso ajuda a evitar mofo, aquele cheiro desagradável de lugares fechados e até pequenos pontos de umidade em cômodos mais sensíveis como banheiro e lavanderia .

3. Sensação de limpeza energética

Mesmo quem não acredita em espiritualidade reconhece o efeito psicológico de entrar em um ambiente perfumado, organizado e com cheiro de ervas frescas. A mistura ficou popular por estimular a ideia de renovação e aconchego.

Como preparar e onde colocar em casa

A receita é uma das mais simples de todas. Basta escolher um pote de vidro limpo, alternar camadas de sal grosso com ramos de alecrim e decidir se o frasco ficará aberto ou fechado, de acordo com o objetivo.

Frascos abertos perfumam o ambiente; os fechados atuam mais forte como desumidificadores naturais .

Perto da porta de entrada para renovar a primeira impressão do ambiente.

Corredores e salas para deixar a atmosfera mais tranquila.

Cozinha para neutralizar odores de frituras e alimentos.

Banheiro para absorver a umidade típica do local.

Dentro de armários para manter roupas cheirosas e evitar mofo.

A mistura costuma durar algumas semanas. Quando o sal estiver úmido demais ou o alecrim perder o aroma, basta trocar os dois.

A mistura de sal grosso com alecrim não é novidade, mas está vivendo uma nova fase graças à união de estética, bem-estar e praticidade.

É simples, acessível e funciona tanto para quem aposta na energia da casa quanto para quem só quer um ambiente mais cheiroso e equilibrado.

