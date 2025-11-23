Governo passa a exigir registro biométrico para novos aposentados do INSS

Nova etapa de segurança começa a valer imediatamente para quem solicitar aposentadoria ou benefício assistencial

Gabriel Yuri Souto - 23 de novembro de 2025

INSS passa a exigir biometria (Imagem: Captura de tela/ Youtube)

O processo de entrar com pedido de aposentadoria ou de solicitar o Benefício de Prestação Continuada (BPC) vai mudar. A partir desta semana, o governo federal passou a exigir registro biométrico obrigatório para todos os novos beneficiários do INSS.

A medida, que começa a valer já nesta sexta-feira (21), faz parte de um pacote de ações voltadas a aumentar a segurança e reduzir fraudes na Previdência.

A biometria, que já é utilizada em bancos, serviços públicos e programas sociais, agora será integrada ao fluxo de concessão de aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais.

O objetivo é simples: garantir que quem está recebendo o benefício é, de fato, a pessoa que fez o requerimento.

Como vai funcionar a biometria

O novo procedimento será realizado diretamente no momento da solicitação. Ou seja, quem pedir um benefício a partir de agora deverá registrar:

Impressões digitais,

Foto facial,

E, quando necessário, validação pelo aplicativo Gov.br.

A análise dos dados será feita automaticamente pelos sistemas do governo. Caso haja divergência, inconsistência ou suspeita de fraude, o processo poderá ser interrompido até que o solicitante compareça presencialmente para confirmar sua identidade.

Quem precisa fazer

A biometria passa a ser obrigatória para:

Novos aposentados do INSS,

Novos beneficiários do BPC/Loas,

Solicitações de pensões e auxílios que exijam comprovação de identidade.

Quem já recebe aposentadoria ou BPC não precisa fazer nada por enquanto — a exigência vale apenas para novos pedidos.

Por que a mudança foi implementada

Nos últimos anos, o INSS registrou aumento de tentativas de fraude envolvendo falsificação de documentos, uso indevido de dados pessoais e até golpes feitos por terceiros se passando pelos verdadeiros segurados.

Com a biometria integrada ao processo, a expectativa é diminuir drasticamente esse tipo de ocorrência.

Além disso, a medida também deve agilizar análises, já que os dados biométricos permitem validações automáticas que hoje dependem de conferência manual.

Como o segurado deve proceder

A biometria será solicitada automaticamente durante o pedido feito pelo:

Meu INSS,

Aplicativo Gov.br,

Atendimento presencial.

Nos canais digitais, o sistema direcionará o usuário para o reconhecimento facial. Já para casos que exigem presença física, a coleta será realizada nos postos do INSS.

Afinal, a exigência de biometria não substitui documentação, laudos médicos ou comprovantes necessários para cada tipo de benefício. Ela funciona como uma camada extra de segurança, mas não altera regras de concessão.

Com a nova etapa de identificação, o governo espera reduzir golpes, acelerar concessões e evitar pagamentos indevidos.

Contudo, para quem depende da aposentadoria ou do BPC, a mudança traz mais proteção e diminui o risco de terceiros utilizarem seus dados de maneira fraudulenta.

