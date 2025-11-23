Os melhores horários para fazer compra no supermercado, segundo funcionários do caixa

Profissionais revelam períodos mais tranquilos, com menos filas, produtos mais frescos e preços melhores

Gabriel Yuri Souto - 23 de novembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Christian Naccarato/Pexels)

Quem deseja fazer compras de forma rápida, tranquila e até mais econômica precisa prestar atenção no horário em que vai ao supermercado.

Funcionários de caixa, que lidam diariamente com o fluxo de clientes, apontam que alguns períodos do dia conseguem reunir menos filas, prateleiras mais organizadas e até promoções mais atrativas.

A seguir, veja os intervalos mais recomendados por quem conhece a rotina dos supermercados por dentro.

1. Entre 8h e 10h (manhã)

Os caixas afirmam que esse é um dos melhores momentos para fazer as compras. O movimento é baixo, os produtos já foram repostos e hortifrúti costuma estar mais fresco.

Além disso, a loja está organizada e silenciosa, o que facilita a escolha.

2. Entre 14h e 16h (início da tarde)

Depois do horário de almoço e antes do fim do expediente, o mercado fica mais vazio.

Esse intervalo é ótimo para quem quer evitar filas e encontrar funcionários disponíveis para ajudar. É também um momento em que promoções relâmpago podem aparecer.

3. Entre 21h e 22h (antes de fechar)

O fim da noite costuma ser bem tranquilo. Caixas relatam que é quando a maioria das pessoas já foi às compras, deixando os corredores quase vazios.

Esse horário vale principalmente para reposições finais e produtos próximos da validade com descontos maiores.

4. Quartas e quintas-feiras

Funcionários explicam que esses dias são considerados “meio da semana” e fogem do fluxo intenso de segunda, das promoções de terça no hortifrúti e da corrida de sexta e sábado. A experiência tende a ser mais rápida e confortável.

5. Domingo à noite

Curiosamente, muitos supermercados recebem poucos clientes nesse período. É um bom momento para compras pequenas e urgentes, com menor movimento e caixas livres.

Os funcionários lembram que os piores horários são os mais previsíveis: finais de semana pela manhã, fim da tarde de sexta-feira e logo após o pagamento de salários, quando os mercados ficam cheios e as filas se estendem.

Escolher o horário certo não só facilita a experiência, como também ajuda a economizar tempo, evitar estresse e encontrar produtos mais frescos e organizados.

