A sobremesa diferente que deve ser tendência no Natal deste ano

Combinação inesperada promete conquistar mesas natalinas e promete virar tradição em muitas famílias brasileiras

Magno Oliver - 24 de novembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Receitas de Pai)

Com o Natal já chegando, começam a surgir as apostas gastronômicas que prometem ocupar lugar de destaque na mesa das famílias brasileiras. E, neste ano, uma sobremesa clássica ganhou uma versão renovada no TikTok e já aparece entre as favoritas do público: o prestígio na travessa.

Cremoso, vistoso e de preparo simples, ele reúne dois sabores que despertam memória afetiva, chocolate e coco, mas com uma apresentação moderna que combina com a nova tendência das sobremesas “grandonas” de colher.

A versão na travessa vem caindo no gosto de quem busca praticidade sem abrir mão de impacto visual. Além disso, é uma opção que rende bastante, agrada diferentes paladares e funciona tanto para ceias tradicionais quanto para celebrações mais informais.

Ingredientes:

-500ml de leite

-2 caixinhas de leite condensado

-1 caixinha de creme de leite

-1 vidro de leite de coco

-2 colheres cheias de amido de milho

-100g de coco ralado

Modo de preparo

Primeiro passo é colocar o leite de coco em uma frigideira em fogo baixo, adicionar o amido, leite condensado e dissolve bem o amido. O objetivo inicial é desmanchar as bolinhas de amido que se formam e dissolver bem tudo até o momento.

Feito isso, coloque o creme de leite, o leite e o coco ralado. Mexa sempre a mistura para não grudar na panela. Espere ferver para formar cremosidade, desligue o fogo e deixe esfriar por uns minutos.

Depois de frio, coloque o creme na travessa e reserve no freezer por 5 minutos. Para o ganache, coloque 200g de chocolate ao leite nobre e 1 caixinha de creme de leite. Micro-ondas de 30 em 30 segundos sempre mexendo.

Chocolate derretido, despeje a ganache por cima e deixe descansar na geladeira de um dia para o outro. Depois é só decorar a seu gosto e servir.

Confira a receita na íntegra:

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!