Prefeitura de Anápolis anuncia Natal com programação especial para a Praça Bom Jesus

Lançamento das atividades deve ocorrer até o final dessa semana

Paulo Roberto Belém - 24 de novembro de 2025

Praça Bom Jesus passará por reforma. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

O Natal deste ano, em Anápolis, promete programação por toda a cidade, com um ponto central na Praça Bom Jesus, uma das mais tradicionais e centrais do município.

O anúncio foi feito pelo prefeito Márcio Corrêa (PL) e pela primeira-dama e secretária de Assistência e Politicas Sociais, Carla Corrêa, no Instagram, denominando o evento de “Natalino”, dizendo ser o Natal do Anapolino.

Segundo o prefeito, os custos com a decoração de Natal serão bancados 100% pela iniciativa privada. “Pelas empresas, pelo comércio e pela indústria”, citou.

Ficou para a primeira-dama anunciar as atrações específicas da Praça Bom Jesus. “Vamos ter pista de patinação no gelo. Algo diferente para nossa comunidade”, começou.

Ela também incluiu neve artificial, apresentação de vários espetáculos, brinquedos infláveis, pipoca, algodão-doce, com o prefeito prometendo as apresentações culturais a partir do dia 12 ao dia 20 de dezembro. ”É o Natalino. Natal do Anapolino”, denominaram.

Segundo o casal, será um evento para todas as idades e que a programação tem o intuito de valorizar o Centro da cidade. Eles disseram que o lançamento da programação deve ocorrer até o final dessa semana.

