Inscrições abertas para 10 cursos gratuitos de especialização 100% online

São mais de 800 vagas em pós-graduações gratuitas e totalmente virtuais

Pedro Ribeiro - 24 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/ROMAN ODINTSOV)

O Instituto Federal do Sul de Minas (IFSULDEMINAS) abriu inscrições para 10 cursos gratuitos de especialização, todos ofertados na modalidade 100% online.

As oportunidades estão distribuídas em três editais diferentes e contemplam áreas como educação, enfermagem, gestão, inovação e tecnologia. Ao todo, são mais de 800 vagas disponíveis para graduados que desejam se qualificar sem custos de mensalidade.

Quais cursos estão disponíveis

As especializações abertas incluem:

– Educação Matemática – 100 vagas

– Enfermagem em Urgência e Emergência – 100 vagas

– Enfermagem Oncológica – 100 vagas

– Gestão da Inovação – 50 vagas

– Gestão Escolar – 100 vagas

– Gestão Estratégica de Negócios – 120 vagas

– Computação Aplicada à Educação – 40 vagas

– Mídias e Educação – 60 vagas

– Ensino de Ciências da Natureza e Matemática – 60 vagas

– Metodologias Inovadoras de Ensino de Língua Portuguesa – 60 vagas

Todos os cursos são reconhecidos pela instituição e seguem o padrão lato sensu.

EDITAL 295/2025 – Sete especializações gratuitas 100% online

O Edital 295/2025 reúne a maior parte das vagas, ofertadas pelos campi Inconfidentes, Passos e Pouso Alegre. As exigências variam conforme a área:

– Educação Matemática: diploma em Matemática, Física ou Ciências; se sobrarem vagas, candidatos de Exatas também podem participar.

– Enfermagem em Urgência e Emergência: ensino superior completo em Enfermagem.

– Enfermagem Oncológica: formação superior em Enfermagem.

– Gestão da Inovação: graduação em qualquer área reconhecida pelo MEC.

– Gestão Escolar: graduação em qualquer campo, preferencialmente licenciaturas.

– Gestão Estratégica de Negócios: ensino superior completo em qualquer área.

– Computação Aplicada à Educação: graduação em qualquer área reconhecida pelo MEC.

As inscrições para este edital vão até 09 de janeiro de 2026, às 17h59, mediante taxa de R$ 20.

EDITAL 294/2025 – Especialização gratuita em Mídias e Educação

O Edital 294/2025 oferece 60 vagas para a especialização em Mídias e Educação, promovida pelo campus Passos. Embora o curso permita encontros presenciais, eles não serão obrigatórios, mantendo o formato totalmente online.

Podem se inscrever graduados em qualquer curso reconhecido pelo MEC. O prazo também segue até 09 de janeiro de 2026, às 17h59, com taxa de R$ 20.

EDITAL 293/2025 – Duas pós-graduações com duração de 12 a 18 meses

O Edital 293/2025 contempla mais duas especializações:

– Ensino de Ciências da Natureza e Matemática – duração de 18 meses;

– Metodologias Inovadoras de Ensino de Língua Portuguesa – duração de 12 meses.

As vagas são destinadas a:

– Ciências da Natureza e Matemática: graduados em Biologia, Física, Química, Matemática, Pedagogia ou áreas afins.

– Língua Portuguesa: profissionais formados em Letras, Linguística ou áreas relacionadas.

As inscrições também podem ser feitas no site do instituto até 09 de janeiro de 2026, às 17h59, mediante taxa de R$ 20.

Com opções variadas e totalmente virtuais, os cursos do IFSULDEMINAS representam uma oportunidade acessível para quem busca aprimorar sua formação sem enfrentar mensalidades ou deslocamentos.

