Inscrições abertas para 10 cursos gratuitos de especialização 100% online
São mais de 800 vagas em pós-graduações gratuitas e totalmente virtuais
O Instituto Federal do Sul de Minas (IFSULDEMINAS) abriu inscrições para 10 cursos gratuitos de especialização, todos ofertados na modalidade 100% online.
As oportunidades estão distribuídas em três editais diferentes e contemplam áreas como educação, enfermagem, gestão, inovação e tecnologia. Ao todo, são mais de 800 vagas disponíveis para graduados que desejam se qualificar sem custos de mensalidade.
Quais cursos estão disponíveis
As especializações abertas incluem:
– Educação Matemática – 100 vagas
– Enfermagem em Urgência e Emergência – 100 vagas
– Enfermagem Oncológica – 100 vagas
– Gestão da Inovação – 50 vagas
– Gestão Escolar – 100 vagas
– Gestão Estratégica de Negócios – 120 vagas
– Computação Aplicada à Educação – 40 vagas
– Mídias e Educação – 60 vagas
– Ensino de Ciências da Natureza e Matemática – 60 vagas
– Metodologias Inovadoras de Ensino de Língua Portuguesa – 60 vagas
Todos os cursos são reconhecidos pela instituição e seguem o padrão lato sensu.
EDITAL 295/2025 – Sete especializações gratuitas 100% online
O Edital 295/2025 reúne a maior parte das vagas, ofertadas pelos campi Inconfidentes, Passos e Pouso Alegre. As exigências variam conforme a área:
– Educação Matemática: diploma em Matemática, Física ou Ciências; se sobrarem vagas, candidatos de Exatas também podem participar.
– Enfermagem em Urgência e Emergência: ensino superior completo em Enfermagem.
– Enfermagem Oncológica: formação superior em Enfermagem.
– Gestão da Inovação: graduação em qualquer área reconhecida pelo MEC.
– Gestão Escolar: graduação em qualquer campo, preferencialmente licenciaturas.
– Gestão Estratégica de Negócios: ensino superior completo em qualquer área.
– Computação Aplicada à Educação: graduação em qualquer área reconhecida pelo MEC.
As inscrições para este edital vão até 09 de janeiro de 2026, às 17h59, mediante taxa de R$ 20.
EDITAL 294/2025 – Especialização gratuita em Mídias e Educação
O Edital 294/2025 oferece 60 vagas para a especialização em Mídias e Educação, promovida pelo campus Passos. Embora o curso permita encontros presenciais, eles não serão obrigatórios, mantendo o formato totalmente online.
Podem se inscrever graduados em qualquer curso reconhecido pelo MEC. O prazo também segue até 09 de janeiro de 2026, às 17h59, com taxa de R$ 20.
EDITAL 293/2025 – Duas pós-graduações com duração de 12 a 18 meses
O Edital 293/2025 contempla mais duas especializações:
– Ensino de Ciências da Natureza e Matemática – duração de 18 meses;
– Metodologias Inovadoras de Ensino de Língua Portuguesa – duração de 12 meses.
As vagas são destinadas a:
– Ciências da Natureza e Matemática: graduados em Biologia, Física, Química, Matemática, Pedagogia ou áreas afins.
– Língua Portuguesa: profissionais formados em Letras, Linguística ou áreas relacionadas.
As inscrições também podem ser feitas no site do instituto até 09 de janeiro de 2026, às 17h59, mediante taxa de R$ 20.
Com opções variadas e totalmente virtuais, os cursos do IFSULDEMINAS representam uma oportunidade acessível para quem busca aprimorar sua formação sem enfrentar mensalidades ou deslocamentos.
