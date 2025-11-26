Alerta para quem for comprar na Shopee ou na Havan nesta Black Friday

Pedro Ribeiro - 26 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação/Shopee)

A Black Friday está chegando e, com ela, aumentam as ofertas, as compras on-line e, infelizmente, as tentativas de golpe.

E é justamente por isso que quem pretende aproveitar a Black Friday para comprar na Shopee, na Havan ou em qualquer outra loja precisa redobrar a atenção.

Neste período, muitos consumidores acabam caindo em fraudes porque os criminosos sabem que o volume de buscas cresce e que as pessoas ficam mais suscetíveis a promoções tentadoras.

Para ajudar você a evitar dor de cabeça, este conteúdo mostra o que está acontecendo, como identificar lojas falsas e quais cuidados tomar antes de finalizar uma compra.

Lojas falsas da Shopee e da Havan estão circulando na internet

Com a aproximação da Black Friday, pesquisadores da empresa de segurança digital ESET identificaram sites falsos que imitam páginas da Shopee e da Havan.

Esses sites apresentam um visual extremamente parecido com o oficial, oferecem descontos de até 70% e, à primeira vista, parecem legítimos.

No entanto, há um detalhe que já acende o alerta: eles aceitam somente pagamento via Pix.

Além disso, um levantamento da Check Point Software mostrou que, apenas em outubro — mês que antecede a Black Friday — milhares de URLs falsas foram criadas.

Entre elas, 1.519 novos domínios faziam referência a grandes marketplaces, como Amazon, AliExpress e Alibaba.

O número representa um aumento significativo em relação ao mês anterior.

Dos domínios identificados, 1 em cada 25 apresentava ameaça ativa.

Ou seja: não é exagero reforçar a importância de verificar cada detalhe antes de comprar.

Por que os golpes crescem tanto nesta época

Os criminosos sabem que a Black Friday movimenta milhões de buscas por promoções.

E, como a data cria um clima de urgência — afinal, todo mundo quer aproveitar as melhores ofertas —, eles usam essa pressa a seu favor.

Assim, fica mais fácil induzir o consumidor ao erro, especialmente quando a página falsa parece real e o preço está irresistível.

Por isso, neste período, é fundamental desconfiar de descontos muito fora da realidade e de sites que pressionam o usuário a fazer o pagamento rapidamente.

Como identificar sites falsos antes de comprar

Algumas atitudes simples podem evitar grandes prejuízos. Veja o que observar:

• desconfie de promoções excessivamente vantajosas;

• fique atento quando o site aceita somente Pix;

• observe a URL com cuidado — erros de ortografia são comuns em endereços falsos;

• pesquise avaliações do site em fontes confiáveis;

• veja se a loja possui selo de segurança e conexão HTTPS.

Esses passos ajudam a diferenciar páginas reais de golpes montados apenas para capturar dados e dinheiro.

Qual é o cuidado essencial para a Black Friday

O principal é manter a calma. Não compre por impulso.

Antes de finalizar qualquer pedido, verifique sempre se está no site oficial da loja.

Tanto Shopee quanto Havan têm domínios bem conhecidos e canais oficiais de atendimento.

Portanto, ao menor sinal de dúvida, saia da página e procure o site diretamente pelo Google ou pelos aplicativos oficiais.

A Black Friday pode trazer ótimas oportunidades, mas também exige atenção.

Com alguns cuidados, você evita cair em fraudes e faz compras com segurança.

