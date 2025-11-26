Alerta para quem for comprar na Shopee ou na Havan nesta Black Friday
A Black Friday está chegando e, com ela, aumentam as ofertas, as compras on-line e, infelizmente, as tentativas de golpe.
E é justamente por isso que quem pretende aproveitar a Black Friday para comprar na Shopee, na Havan ou em qualquer outra loja precisa redobrar a atenção.
Neste período, muitos consumidores acabam caindo em fraudes porque os criminosos sabem que o volume de buscas cresce e que as pessoas ficam mais suscetíveis a promoções tentadoras.
Para ajudar você a evitar dor de cabeça, este conteúdo mostra o que está acontecendo, como identificar lojas falsas e quais cuidados tomar antes de finalizar uma compra.
Lojas falsas da Shopee e da Havan estão circulando na internet
Com a aproximação da Black Friday, pesquisadores da empresa de segurança digital ESET identificaram sites falsos que imitam páginas da Shopee e da Havan.
Esses sites apresentam um visual extremamente parecido com o oficial, oferecem descontos de até 70% e, à primeira vista, parecem legítimos.
No entanto, há um detalhe que já acende o alerta: eles aceitam somente pagamento via Pix.
Além disso, um levantamento da Check Point Software mostrou que, apenas em outubro — mês que antecede a Black Friday — milhares de URLs falsas foram criadas.
Entre elas, 1.519 novos domínios faziam referência a grandes marketplaces, como Amazon, AliExpress e Alibaba.
O número representa um aumento significativo em relação ao mês anterior.
Dos domínios identificados, 1 em cada 25 apresentava ameaça ativa.
Ou seja: não é exagero reforçar a importância de verificar cada detalhe antes de comprar.
Por que os golpes crescem tanto nesta época
Os criminosos sabem que a Black Friday movimenta milhões de buscas por promoções.
E, como a data cria um clima de urgência — afinal, todo mundo quer aproveitar as melhores ofertas —, eles usam essa pressa a seu favor.
Assim, fica mais fácil induzir o consumidor ao erro, especialmente quando a página falsa parece real e o preço está irresistível.
Por isso, neste período, é fundamental desconfiar de descontos muito fora da realidade e de sites que pressionam o usuário a fazer o pagamento rapidamente.
Como identificar sites falsos antes de comprar
Algumas atitudes simples podem evitar grandes prejuízos. Veja o que observar:
• desconfie de promoções excessivamente vantajosas;
• fique atento quando o site aceita somente Pix;
• observe a URL com cuidado — erros de ortografia são comuns em endereços falsos;
• pesquise avaliações do site em fontes confiáveis;
• veja se a loja possui selo de segurança e conexão HTTPS.
Esses passos ajudam a diferenciar páginas reais de golpes montados apenas para capturar dados e dinheiro.
Qual é o cuidado essencial para a Black Friday
O principal é manter a calma. Não compre por impulso.
Antes de finalizar qualquer pedido, verifique sempre se está no site oficial da loja.
Tanto Shopee quanto Havan têm domínios bem conhecidos e canais oficiais de atendimento.
Portanto, ao menor sinal de dúvida, saia da página e procure o site diretamente pelo Google ou pelos aplicativos oficiais.
A Black Friday pode trazer ótimas oportunidades, mas também exige atenção.
Com alguns cuidados, você evita cair em fraudes e faz compras com segurança.
