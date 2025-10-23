Mulher compra chapinha pela Amazon e fica sem acreditar no que chegou: “Tenho muito medo de tocar nisso”

Pedro Ribeiro - 23 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação/Amazon)

Fazer compras pela Amazon costuma ser sinônimo de praticidade e confiança.

Afinal, a plataforma é uma das maiores do mundo e oferece praticamente tudo o que se possa imaginar.

No entanto, nem sempre a experiência é perfeita — e uma história recente mostra como até mesmo uma simples compra pode se transformar em um grande susto.

Tudo começou quando um casal americano, Chris e Gabrielle Hansen, decidiu comprar uma chapinha na Amazon como presente de Natal para a filha.

Eles escolheram o modelo Shark HD430 Flex Style, um produto moderno e de alta qualidade.

Mas o que chegou à casa deles foi algo completamente inesperado.

Em vez da tão esperada chapinha nova, o pacote continha um saco ziploc repleto de peças usadas e sujas, semelhantes às de um modelador de cabelo, mas claramente fora de uso.

A surpresa foi tamanha que Gabrielle chegou a gravar um vídeo mostrando o conteúdo da encomenda e desabafou: “Tenho muito medo de tocar nisso”.

A reação nas redes sociais

A publicação do casal rapidamente viralizou no TikTok, gerando uma onda de comentários de pessoas que também tiveram experiências parecidas ao comprar produtos pela Amazon.

Muitos relataram que receberam itens danificados, usados ou completamente diferentes do que haviam pedido.

Um internauta comentou: “Nada poderia ter me preparado para o que saiu daquela caixa.”

Outro acrescentou: “Isso aconteceu recentemente com meu amigo, que encomendou um laptop na Amazon e recebeu algo completamente diferente.”

Esses relatos levantam um debate importante sobre o controle de qualidade em marketplaces, especialmente quando vendedores terceirizados utilizam a plataforma.

A importância de verificar o vendedor na Amazon

Embora a Amazon seja uma empresa reconhecida por sua eficiência, o site também abriga milhares de vendedores independentes, e nem todos seguem os mesmos padrões de qualidade.

Por isso, é essencial verificar quem está oferecendo o produto antes de concluir a compra.

Dicas simples podem evitar dores de cabeça:

Verifique se o item é vendido e entregue diretamente pela Amazon.

Leia as avaliações e comentários de outros compradores.

Observe se o produto tem muitas devoluções registradas.

Evite ofertas com preços muito abaixo do normal.

Essas precauções aumentam as chances de uma experiência positiva e reduzem o risco de surpresas desagradáveis como a vivida pelo casal americano.

Assista ao vídeo que viralizou nas redes sociais:

