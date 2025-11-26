Anápolis registrou temporal de quase 30 mm durante a madrugada, aponta Cimhego

Instituto ainda mantém o alerta para tempestades nesta quinta-feira (27), em decorrência do avanço de uma frente fria pelo Sudeste do país

Davi Galvão - 26 de novembro de 2025

Jardim das Américas após chuva repentina em Anápolis. (Foto: Felipe Homsi)

O tradicional cantar do galo na madrugada desta quarta-feira (26) em Anápolis deu lugar ao som ensurdecedor de trovões em meio a uma chuva persistente e na cidade.

Dados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) apontam que, desde o começo das chuvas na madrugada, o município registrou 18 mm na estação do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) e 29 mm na região Central.

Em termos gerais, quando a precipitação ultrapassa os 25 mm em um período inferior a 24h, já pode se dizer que foi de forte intensidade. Para valores entre 5 e 25 mm, classifica-se como moderada.

A madrugada também foi marcada pela forte ventania e descargas elétricas, com trovões sendo ouvidos ao longo do período, especialmente por volta das 05h.

Previsão

Para esta quinta-feira (27), o Cimehgo ainda alerta para a possibilidade de pancadas de chuva e tempestades em decorrência do avanço de uma frente fria pelo Sudeste do país.

Em Anápolis, a previsão é de uma média de 10 mm de chuva para o dia, enquanto os termômetros devem ficar entre 19 °C e 29 °C.

