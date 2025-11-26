Goiânia ascende ao luxo mundial com empreendimento Lamborghini

Empresário italiano explica por que escolheu a capital para sediar o terceiro lançamento da marca no Brasil

Da Redação - 26 de novembro de 2025

Tonino Lamborghini Residences & Offices Goiânia será construído na Avenida República do Líbano, no bairro Setor Oeste, em parceria com a Sim Incorporadora. (Foto: Divulgação)

O luxo, segundo Tonino Lamborghini, nasce da experiência. Vai além da estética e se manifesta na história, na sensação e na alma de cada detalhe. Foi com essa visão que ele apresentou, em Goiânia, o Tonino Lamborghini Residences & Offices, empreendimento que será construído na Avenida República do Líbano, no Setor Oeste, em parceria com a Sim Incorporadora.

Durante a inauguração do showroom, nos dias 21 e 22 de novembro, Lamborghini recebeu convidados, concedeu entrevista coletiva e celebrou contratos — quase 70% das unidades já foram vendidas antes do lançamento oficial. Ele destacou o orgulho pelo projeto e agradeceu aos parceiros responsáveis pela chegada da marca à cidade.

O design arquitetônico leva a assinatura do arquiteto Flávio Schiavon, escolhido por transformar conceitos da marca em uma linguagem arquitetônica própria. A diretora criativa da Total Living, Angela Krieger, reforçou que o empreendimento combina tecnologia, mobiliário exclusivo e uma experiência de design completa, onde cada peça traduz o estilo italiano característico da marca.

Goiânia foi escolhida por seu potencial econômico, pela força do agronegócio e por um mercado de luxo em expansão. É a primeira cidade do Centro-Oeste a receber um projeto da marca, que já atua em sete países e está presente no Brasil desde 2020.

A torre boutique reunirá unidades residenciais e escritórios premium em um único ambiente vertical, com serviços exclusivos, áreas de lazer refinadas e um restaurante sofisticado. A proposta é oferecer um estilo de vida, não apenas um endereço.

Além do setor imobiliário, o universo Tonino Lamborghini abrange hotelaria, perfumes, acessórios, bebidas e outros itens de luxo. Para Ginevra Lamborghini, da terceira geração da família, todos os produtos carregam o DNA criativo iniciado por Ferruccio Lamborghini e traduzem o estilo de vida italiano. Ferruccio Lamborghini Jr. reforçou que, para a marca, fazer negócios significa criar relações duradouras.

O resultado é um empreendimento que posiciona Goiânia no mapa global do luxo, combinando design, experiência e sofisticação em um único projeto.

