Não faça nada com elas: ter lagartixas em casa pode ser melhor que se pensa

Esses pequenos visitantes podem oferecer uma ajuda inesperada sem que você perceba imediatamente

26 de novembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Arthur Noronha)

A presença de lagartixas costuma gerar susto, estranhamento ou até repulsa de muita gente, não é mesmo? Mas a ciência e a observação cotidiana mostram que elas são muito mais úteis do que parecem.

Pequenas, silenciosas e rápidas, elas se aproximam das casas por três motivos simples: comida, luz e abrigo, fatores que tornam cozinhas, banheiros e paredes iluminadas ambientes perfeitos para sobreviver.

O que muitos não sabem é que esses répteis são aliados naturais no controle de pragas. Eles caçam mosquitos, moscas, aranhas, traças e até insetos potencialmente perigosos, como pequenos escorpiões e baratas.

Movimentam-se geralmente à noite, ficando imóveis nas paredes enquanto esperam o momento exato para atacar a presa com rapidez impressionante, um comportamento comum da espécie lagartixa-doméstica-tropical, muito presente no Brasil.

Além de manter insetos sob controle, elas não oferecem risco significativo aos moradores. Não são venenosas, raramente mordem e fogem diante de qualquer ameaça.

Estudos indicam que o risco de transmissão de parasitas ao ser humano é extremamente baixo, já que elas mal têm contato direto com pessoas ou alimentos.

Casas com lagartixas tendem até a reduzir o uso de inseticidas, diminuindo a exposição a substâncias químicas nocivas. A preocupação só é necessária quando sua quantidade aumenta demais, o que normalmente indica excesso de insetos no ambiente.

Nesses casos, limpeza, dedetização e a vedação de frestas resolvem o problema tanto das pragas quanto do número de lagartixas.

Apesar da má fama, esses pequenos seres rastejantes são considerados símbolos de boa sorte em diversas culturas asiáticas, e por bom motivo.

Ao oferecer abrigo seguro e luz, o lar humano se torna um espaço onde elas devolvem a gentileza ajudando a manter o equilíbrio natural dentro de casa. Por isso, especialistas reforçam: não as mate, não as expulse. Elas podem ser muito mais protetoras do que você imagina.

