Os signos que precisam se benzer porque têm uma pessoa invejosa fazendo de tudo para destruir

Gabriel Yuri Souto - 26 de novembro de 2025

Pode ser apenas uma opinião de quem consulta os astros, ou um alerta velado nos bastidores de amizades, amores e ambientes de trabalho.

O fato é que, segundo diferentes vertentes da astrologia, há signos que parecem despertar com mais facilidade a inveja ou o ciúme de quem tem inseguranças, e, para quem está por trás, imagina-se que “vale tudo” para abalar o outro.

Quem são os “alvos preferenciais”

De acordo com levantamentos de sites de astrologia, há sinais que se destacam por uma combinação de intensidade emocional, desejo por lealdade, necessidade de reconhecimento ou desejo de estabilidade, características capazes de acionar o “invejosômetro” de pessoas inseguras.

Escorpião: Consistentemente figura no topo das listas de signos mais ciumentos ou enciumados. Sua intensidade emocional, desconfiança natural e desejo de lealdade absoluta podem transformá-lo em alvo de quem se sente ameaçado.

Câncer: Por ser extremamente sensível e valorizador de afeto e segurança, pode ativar inseguranças alheias, especialmente se o “concorrente” se sente bloqueado pela dependência emocional do canceriano.

Touro: A necessidade por estabilidade, por segurança material ou emocional, pode despertar inveja de quem almeja status ou teme ser deixado de lado.

Leão: Charme, autoconfiança, brilho pessoal e desejo de ser admirado redunda em inveja daqueles que se sentem ofuscados. A busca por atenção e destaque pode irritar quem se sente eclipsado.

Além desses, há quem cite sinais como Áries ou Virgem como susceptíveis a atrair ressentimento, pela competitividade (no caso de Áries) ou pela crítica e preocupação constante com detalhes (no caso de Virgem).

Por que determinadas personalidades despertam inveja

Intensidade emocional ou necessidade de proximidade: Quem busca entrega total, afeto e lealdade — como Escorpião e Câncer — pode assustar quem teme compromisso ou admiração alheia.

Busca por estabilidade e segurança: Para quem vive em instabilidade, ver alguém com raízes firmes (como Touro) pode causar insegurança — e impulsionar tentativas de minar essa segurança.

Brilho pessoal e destaque social: Pessoas sob signo de Leão costumam se destacar, chamar atenção e gerar admiração — fatores que facilmente alimentam inveja.

Competitividade e padrões rígidos: Áries e Virgem, por buscarem excelência e controle, podem incomodar quem se sente menos capacitado ou percebem neles uma ameaça.

A “armadilha da inveja”

Quando a inveja se transforma em ação, fofocas, sabotagem silenciosa, boicote emocional ou profissional, o resultado pode ser devastador. Isso é especialmente perigoso se a pessoa invejosa se sentir pressionada, humilhada ou “ofuscada” pelo outro.

E, como vivemos em redes sociais, ambientes de trabalho competitivos ou círculos onde reconhecimento vale status, a chance desse tipo de comportamento surgir cresce.

Atenção: astrologia não é destino, mas alerta

Importante frisar que a relação entre signo e comportamento não tem base científica: não há dados oficiais de instituições confiáveis que comprovem que pessoas com determinado signo são mais invejosas que outras.

A astrologia é simbólica, reflexiva, e cada pessoa, com sua história, educação e contexto, age de modo único.

Por outro lado, considerar essas descrições como possíveis indicadores de compatibilidade — ou alerta — pode ajudar a entender melhor dinâmicas de convivência, relações afetivas ou de trabalho.

Quem se reconhece em um desses signos pode usar essas “coordenadas” para fortalecer autoconsciência, evitar se expor a quem demonstra inveja intensa, ou pelo menos agir com clareza e limites.

