Pai morre após invadir casa da ex, atacar filhas e ser contido com mata-leão no interior de Goiás

Transtornado, homem teria segurado filha mais nova, de apenas 4 anos, e batido cabeça dela contra uma lixeira

Gabriella Pinheiro - 26 de novembro de 2025

Na tentativa de proteger uma criança, de 04 anos, e uma adolescente, de 14, das agressões do próprio pai delas, um jovem interveio e conseguiu impedir que a situação terminasse de forma trágica ao aplicar um mata-leão (golpe de estrangulamento) no ex-padrasto, apontado como autor das agressões. O caso ocorreu na noite de terça-feira (25), em Guapó. O homem não resistiu e morreu ainda no local.

Conforme apurado, o homem— que já possuía medidas protetivas —teria proferido ameaças de morte contra a ex-companheira e o ex-enteado, afirmando que eles “não passariam daquele dia” e que iria até a residência onde viviam.

No mesmo dia, por volta das 23h, ele foi até a casa da família, localizada no Residencial Bandeiras, e colidiu intencionalmente com a motocicleta contra o portão, causando danos materiais.

Assustados, a mulher e o filho conseguiram fugir e buscar abrigo na casa de um vizinho, enquanto três crianças — de 04, 05 e 14 anos — permaneceram na residência. Todas são filhas do suspeito.

Descontrolado, o homem passou a agredir a filha mais nova, segurando-a pelos cabelos e batendo a cabeça dela contra uma lixeira. Ele também teria derrubado a adolescente no chão.

Ao perceber a movimentação, o jovem foi até a casa e conseguiu imobilizar o agressor com o mata-leão. A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local.

Quando chegaram, os policiais encontraram o homem desacordado e iniciaram manobras de reanimação, mas ele não resistiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados, compareceram ao local e constataram o óbito.

O caso foi registrado em uma delegacia local e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).

