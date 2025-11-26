Polícia encontra carro de motorista de aplicativo que foi rendido e amarrado durante assalto em Anápolis

Ford Ka vermelho estava abandonado nas proximidades de uma área de mata

Gabriella Pinheiro - 26 de novembro de 2025

Imagem mostra carrro encontrado pela PM, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Horas após um motorista de aplicativo, de 36 anos, ter o carro roubado durante um assalto ocorrido na zona rural de Anápolis na madrugada desta quarta-feira (26), o veículo foi encontrado pela Polícia Militar (PM).

Conforme apurado, o automóvel — um Ford Ka vermelho — foi visto abandonado na Avenida Brasil Sul, no Polo Centro 1ª Etapa, nas proximidades de uma área de mata.

A vítima foi acionada, compareceu ao local e reconheceu o carro, que foi retirado por um guincho. Posteriormente, o veículo foi levado à Central de Flagrantes de Anápolis e deixado à disposição da autoridade policial.

Em tempo

O caso ocorreu por volta de 01h, quando a vítima havia aceitado uma corrida de aplicativo partindo do bairro São Joaquim com destino à Vila São Vicente.

No local de embarque, ele encontrou quatro passageiros, que entraram no veículo. Durante o trajeto, próximo a um campo de futebol no destino, os criminosos anunciaram o assalto.

Armados com facas, os suspeitos obrigaram o motorista a seguir viagem e o colocaram no banco traseiro, entre dois deles. Os outros dois assumiram os bancos dianteiros.

Ao chegar a uma estrada de terra próxima a uma ponte, eles fizeram a vítima descer do carro, a amarraram a uma árvore com um fio e fugiram com o veículo. Também levaram o celular e outros pertences do motorista.

Em determinado momento, a vítima conseguiu se soltar e pediu ajuda em uma empresa localizada nas proximidades da rodovia. A PM foi acionada e esteve no local.

O caso segue em investigação para identificar os autores.

