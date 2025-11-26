Motorista de aplicativo é rendido, amarrado e tem carro roubado durante corrida em Anápolis

Condutor relatou que foi vítima de quatro suspeitos, que pediram corrida do bairro São Joaquim com destino à Vila São Vicente

Da Redação - 26 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de motorista de aplicativo. (Foto: Rovena Rosa/ Agência Brasil)

Um motorista de aplicativo foi vítima de um assalto na madrugada desta quarta-feira (26), na zona rural de Anápolis.

A situação teve início por volta de 01h. A vítima, de 36 anos, havia aceitado uma corrida partindo do bairro São Joaquim com destino à Vila São Vicente.

Ao chegar ao ponto de embarque, se encontrou com quatro passageiros. Durante o trajeto, já nas proximidades de um campo de futebol na Vila São Vicente, os ocupantes anunciaram o assalto.

Armados com facas, eles obrigaram o motorista a seguir viagem e o colocaram no banco traseiro entre dois dos suspeitos, enquanto os outros dois assumiram os bancos da frente.

O grupo seguiu até uma estrada de terra próxima a uma ponte, onde determinou que a vítima descesse.

O motorista foi amarrado a uma árvore com um fio, enquanto os assaltantes fugiram levando o carro dele – um Ford Ka vermelho – além do celular e outros pertences.

Após algum tempo, a vítima conseguiu se soltar e caminhou até uma empresa localizada nas proximidades da rodovia, onde pediu ajuda para acionar a Polícia Militar (PM).

O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Anápolis, onde deve seguir para investigação. Até o momento, não há informações sobre a localização do carro ou identificação dos autores.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!