Reta final para negociar dívidas com a Prefeitura de Goiânia com 99% de desconto

Refis inclui impostos como IPTU, ITBI, ISS e multas diversas, exceto infrações de trânsito

Davi Galvão Davi Galvão -
refis
Vista aérea de prédios em Goiânia. (Foto: Canva)

O prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis) da Prefeitura de Goiânia está perto do fim. A iniciativa, promovida pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), segue aberta apenas até este domingo (30).

O programa oferece descontos de até 99% sobre juros e multas para regularização de débitos tributários e não tributários vencidos até 30 de julho.

Contribuintes podem aderir presencialmente até este sábado (29) e pela internet até domingo. O Refis inclui impostos como IPTU, ITBI, ISS e multas diversas, exceto infrações de trânsito.

Leia também

As condições preveem 99% de desconto para pagamento à vista; 90% para parcelamento entre 2 e 10 vezes; 80% entre 11 e 20 parcelas; 70% entre 21 e 30; 60% entre 31 e 40; e 50% entre 41 e 60 parcelas.

Os valores mínimos por parcela são de R$ 100 para pessoas físicas e R$ 300 para empresas.

O atendimento no Paço Municipal vai até sexta-feira (28), das 08h às 17h. Nas unidades Atende Fácil da Estação Goiânia e Praça da Bíblia, o prazo é até sábado (29), das 08h às 13h. Pela internet, as negociações seguem até domingo (30), no site oficial da Prefeitura.

A expectativa é de que a busca de interessados em quitar as dívidas aumente nestes últimos dias, sendo recomendado que os contribuintes emitam boletos e agendamentos com antecedência para evitar sobrecarga nos sistemas.

Quem emitir boleto online até este domingo (30) mantém o benefício de 99% de desconto sobre juros e multas no pagamento à vista, com possibilidade de quitar até 07 de dezembro. O parcelamento, porém, só pode ser feito presencialmente mediante agendamento.

No caso de dívidas ajuizadas, a simulação e o parcelamento podem ser feitos diretamente pelo Portal do Contribuinte, sem necessidade de comparecimento.

O pagamento da parcela única ou da primeira parcela deve ser feito em até sete dias após o acordo. Nos parcelamentos, as cobranças são mensais. O desconto não se aplica às despesas cartorárias e processuais, que devem ser quitadas à vista ou na primeira parcela.

Acordos podem ser cancelados se houver atraso de três parcelas consecutivas ou de qualquer parcela por mais de 90 dias. Com isso, o valor original do débito é retomado, descontando o que já foi pago.

Pagamentos à vista podem ser feitos online ou presencialmente, com agendamento. Parcelamentos administrativos são presenciais. Para negociar, é necessário apresentar documento com CPF e comprovante de endereço atualizado.

Confira as unidades Atende Fácil e horários de funcionamento

Atende Fácil Paço Municipal
Horário de Funcionamento: 08h às 18h (segunda à sexta-feira)
Endereço: Paço Municipal – Avenida do Cerrado Nº 999, Bloco F, Térreo – Parque Lozandes

Atende Fácil Cidade Jardim
Horário de Funcionamento: 08h às 18h (segunda à sexta-feira)
Endereço: Shopping Cidade Jardim – Avenida Nero Macedo Nº 400 – Setor Cidade Jardim

Atende Fácil Estação Ferroviária (Estação Goiânia)
Horário de Funcionamento: 08h às 18h (segunda à sexta-feira) / 08h às 13h (aos sábados)
Endereço: Avenida Goiás nº 2151 – Centro, Goiânia – GO (Shopping Estação Goiânia)

Atende Fácil Pedro Ludovico – (Mercado Municipal do Setor Pedro Ludovico)
Horário de Funcionamento: 08h às 18h (segunda à sexta-feira)
Endereço: Avenida Circular, Praça da Feira nº 273

Atende Fácil Mangalô
Horário de Funcionamento: 08h às 18h (segunda à sexta-feira)
Endereço: Galeria Mangalô – Avenida Mangalô, Quadra 156, Lotes 1-6 s/n – Setor Morada do Sol

Atende Fácil Praça Da Bíblia – (Centro Comercial Praça da Bíblia)
Horário de Funcionamento: 08h às 18h (segunda à sexta-feira) / 08h às 13h (aos sábados
Endereço: Avenida Anhanguera, Nº 2.727 – Setor Leste Universitário

Atende Fácil Conselho Regional de Contabilidade (CRC)
Horário de Funcionamento: 8h às 18h (segunda à sexta-feira)
Endereço: Rua 107 Nº 151

Atende Fácil IMAS
Horário de Funcionamento: 08h às 18h (segunda à sexta-feira)
Endereço: Instituto de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais de Goiânia (IMAS) – Avenida Paranaíba, nº 1413 – Setor Central

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias