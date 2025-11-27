“Fábrica de super-ricos” anuncia novo investimento bilionário em cidade brasileira de 46 mil habitantes

O anúncio inesperado de um investimento vultuoso promete transformar o rumo de um município discreto

Magno Oliver - 27 de novembro de 2025

(Foto: WEG / Reprodução))

A gigante do setor eletromecânico WEG confirmou na segunda-feira (17) a instalação de uma nova unidade industrial em Guaramirim (SC) — município com cerca de 46,7 mil habitantes.

O anúncio marca o maior investimento individual já feito pela empresa: R$ 900 milhões para erguer um parque fabril de 35 mil metros quadrados.

A localização escolhida foi o bairro Poço Grande, região estratégica próxima à BR-280 e à futura ligação pela Via Mar, com acesso facilitado a portos e logística de transporte. A operação está programada para começar em 2028, com as obras iniciadas em 2026.

O novo complexo será voltado para a produção de equipamentos pesados: compensadores síncronos, turbogeradores de alta potência, motores de indução de alta rotação, além de estrutura flexível para fabricar também geradores, turbinas hidráulicas e outros produtos conforme demanda.

Os impactos esperados para Guaramirim são expressivos: cerca de 1.000 empregos diretos e entre 2.000 e 3.000 empregos indiretos. A prefeitura também se comprometeu a investir R$ 4 milhões em infraestrutura viária para facilitar o acesso à fábrica.

Para a WEG, empresa fundada em 1961 e com presença global em 41 países, este investimento consolida seu plano de expansão no Brasil, reforçando sua estrutura para atender tanto o mercado interno quanto demandas internacionais.

A nova planta em Guaramirim representa uma aposta ambiciosa, que também gera expectativa quanto ao desenvolvimento econômico, social e à transformação da realidade local.

