Praças e parques de Goiânia podem receber postos de recarga para veículos elétricos

Proposta está sendo discutida na Câmara Municipal e já recebeu parecer favorável em primeira votação

Gabriella Pinheiro - 17 de novembro de 2025

Carregador de carros elétricos da Volvo. (Foto: Divulgação).

Tramita na Câmara Municipal de Goiânia um projeto de lei que prevê a instalação de postos de recarga para veículos elétricos em locais públicos.

De autoria do vereador Lucas Kitão (UB), a proposta foi aprovada em primeira votação e visa criar uma rede de pontos de abastecimento elétrico em praças, parques e estacionamentos.

O texto prevê que a Prefeitura da capital autorize empresas privadas a instalar e operar os pontos de recarga, custeando tanto a instalação quanto a manutenção e o fornecimento de energia elétrica, sem ônus para o município.

Em justificativa, o parlamentar argumenta que a capital se consolida como a 8ª cidade brasileira no ranking de vendas de carros elétricos, conforme levantamento da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

De acordo com a ABVE, até maio deste ano, a cidade concentrava 4% de todo o mercado nacional de veículos desse tipo — com um total de 6,8 mil unidades vendidas. No estado, o número chegava a 14,8 mil.

“É uma demanda que está crescendo e para a qual devemos nos preparar. É preciso ampliar a infraestrutura de recarga, com hubs de carregamento em locais estratégicos, como postos de combustíveis, estacionamentos de aeroportos, shoppings e áreas públicas”, afirmou o vereador.

