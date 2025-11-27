Feirão Black Saga Anápolis reúne grandes marcas e condições exclusivas para compra de novos e seminovos

Feirão também aposta em uma estrutura voltada para toda a família, incluindo brinquedoteca, food trucks, além de pipoca e algodão-doce

Gabriella Licia Gabriella Licia -
Saga realiza o Feirão Black Saga Anápolis. (Foto: Divulgação)
Saga realiza o Feirão Black Saga Anápolis. (Foto: Divulgação)

A Saga realiza, nos dias 28 e 29 de novembro, o Feirão Black Saga Anápolis, considerado o maior evento de novos e seminovos da rede na cidade. A iniciativa reúne algumas das marcas mais reconhecidas do mercado automotivo, incluindo Nissan, Toyota, Hyundai, Jeep, Ram, Primeira Mão, BMW Motors e Triumph, oferecendo ao público a possibilidade de adquirir carros e motos, tanto novos quanto seminovos, em condições especiais.

O evento será realizado no Kartódromo de Anápolis, com atendimento no dia 28, das 08h às 18h, e no dia 29, das 09h às 16h. Para além da variedade de veículos, o Feirão também aposta em uma estrutura voltada para toda a família, incluindo brinquedoteca, food trucks, além de pipoca e algodão-doce liberados para os visitantes.

Entre as oportunidades anunciadas para os dois dias de evento, destacam-se:

Leia também

– Carros com taxa zero
– Pagamento de até 100% da Tabela Fipe no seminovo usado na troca
– R$ 1.000 em acessórios
– Primeira revisão gratuita
– Parcelas a partir de R$ 99
– Bônus de até R$ 40 mil
– Opção de comprar agora e começar a pagar só depois do Carnaval

As ofertas serão apresentadas em espaços exclusivos de negociação por marca, reforçando a proposta de atendimento personalizado. Além disso, todas as marcas presentes no feirão disponibilizarão test drives, permitindo que o público conheça os veículos antes de fechar negócio.

Embora as condições sejam amplamente promocionais, a organização reforça que é importante consultar as exigências comerciais para validação de cada oferta, uma vez que os benefícios variam de acordo com critérios específicos.

Com a combinação de múltiplas montadoras, opções para diferentes perfis de compra e uma série de vantagens financeiras concentradas em apenas dois dias, o Feirão Black Saga Anápolis se consolida como uma oportunidade estratégica para quem pretende adquirir um novo veículo ainda este ano.

Gabriella Licia

Gabriella Licia

Estudante de jornalismo na Faculdade Metropolitana de Anápolis e redatora do Portal 6 desde 2020.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias