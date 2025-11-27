Feirão Black Saga Anápolis reúne grandes marcas e condições exclusivas para compra de novos e seminovos

Feirão também aposta em uma estrutura voltada para toda a família, incluindo brinquedoteca, food trucks, além de pipoca e algodão-doce

Gabriella Licia - 27 de novembro de 2025

Saga realiza o Feirão Black Saga Anápolis. (Foto: Divulgação)

A Saga realiza, nos dias 28 e 29 de novembro, o Feirão Black Saga Anápolis, considerado o maior evento de novos e seminovos da rede na cidade. A iniciativa reúne algumas das marcas mais reconhecidas do mercado automotivo, incluindo Nissan, Toyota, Hyundai, Jeep, Ram, Primeira Mão, BMW Motors e Triumph, oferecendo ao público a possibilidade de adquirir carros e motos, tanto novos quanto seminovos, em condições especiais.

O evento será realizado no Kartódromo de Anápolis, com atendimento no dia 28, das 08h às 18h, e no dia 29, das 09h às 16h. Para além da variedade de veículos, o Feirão também aposta em uma estrutura voltada para toda a família, incluindo brinquedoteca, food trucks, além de pipoca e algodão-doce liberados para os visitantes.

Entre as oportunidades anunciadas para os dois dias de evento, destacam-se:

– Carros com taxa zero

– Pagamento de até 100% da Tabela Fipe no seminovo usado na troca

– R$ 1.000 em acessórios

– Primeira revisão gratuita

– Parcelas a partir de R$ 99

– Bônus de até R$ 40 mil

– Opção de comprar agora e começar a pagar só depois do Carnaval

As ofertas serão apresentadas em espaços exclusivos de negociação por marca, reforçando a proposta de atendimento personalizado. Além disso, todas as marcas presentes no feirão disponibilizarão test drives, permitindo que o público conheça os veículos antes de fechar negócio.

Embora as condições sejam amplamente promocionais, a organização reforça que é importante consultar as exigências comerciais para validação de cada oferta, uma vez que os benefícios variam de acordo com critérios específicos.

Com a combinação de múltiplas montadoras, opções para diferentes perfis de compra e uma série de vantagens financeiras concentradas em apenas dois dias, o Feirão Black Saga Anápolis se consolida como uma oportunidade estratégica para quem pretende adquirir um novo veículo ainda este ano.