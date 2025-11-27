Os 20 municípios mais baratos para comprar casa no Brasil

Essas cidades combinam valores mais acessíveis com boa infraestrutura urbana, o que atrai tanto moradores quanto investidores

Pedro Ribeiro - 27 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Os municípios mais baratos para comprar casa no Brasil chamam a atenção de quem busca economia sem abrir mão de qualidade de vida.

Muitas pessoas querem sair do aluguel, mas se assustam com os preços nas capitais.

Por isso, entender onde estão os municípios mais baratos pode ajudar você a planejar melhor a compra do seu imóvel.

E, à medida que você conhece essas cidades, percebe que algumas delas oferecem infraestrutura, oportunidades e até crescimento econômico acima da média.

O ranking dos municípios mais baratos do país

Para facilitar sua busca, diferentes levantamentos analisaram cidades de várias regiões do Brasil.

O resultado mostra que há boas oportunidades fora dos grandes centros. Veja os 10 primeiros colocados nessa lista de municípios mais baratos:

Guaratinguetá (SP); Anápolis (GO); Mossoró (RN); Uberaba (MG); Novo Hamburgo (RS); Teixeira de Freitas (BA); Viçosa (MG); Imperatriz (MA); Ji-Paraná (RO); Sobral (CE).

Outras cidades com metro quadrado acessível

Além dos 10 primeiros, há cidades com preços ainda mais competitivos no metro quadrado, o que reforça a lista dos municípios mais baratos para quem quer comprar um imóvel.

São José do Rio Preto (SP) aparece como ótima alternativa, com média de R$ 4.843 por metro quadrado. Santa Maria (RS) segue de perto, com R$ 4.816.

Novo Hamburgo (RS) e Contagem (MG) também entram como boas escolhas, ambas com metro quadrado avaliado em R$ 4.690.

Já São José dos Pinhais (PR) apresenta R$ 4.627 e vem ganhando destaque entre compradores que buscam custo-benefício.

Cidades com excelente custo para quem quer investir

Londrina (PR) surge como opção promissora, com metro quadrado em R$ 4.597.

Ribeirão Preto (SP), bastante procurada por estudantes e investidores, tem valor médio de R$ 4.504.

Em seguida, São Leopoldo (RS) aparece com R$ 4.356, reforçando o potencial da região Sul no setor imobiliário.

E, finalmente, São Vicente (SP), no litoral, oferece imóveis por cerca de R$ 4.221.

Pelotas (RS), porém, é quem fecha a lista com o metro quadrado mais barato entre essas cidades: R$ 4.139.

Essa diferença pode ser decisiva para quem quer comprar mais espaço pagando menos.

Vale a pena investir em cidades mais baratas?

Em muitos casos, sim. Essas cidades costumam oferecer boa infraestrutura, universidades, centros comerciais e, às vezes, até polos industriais em crescimento.

Além disso, por serem municípios mais baratos, permitem comprar imóveis maiores ou mais bem localizados pagando menos do que em grandes capitais.

