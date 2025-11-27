Os melhores filmes de comédia de todos os tempos, segundo revista especializada em cinema

Uma seleção especial destaca obras que moldaram gerações e ainda surpreendem espectadores dos grupos sociais atuais

Magno Oliver - 27 de novembro de 2025

Cinema drive-in acontece em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação)

A revista Variety reuniu cem anos de história cinematográfica para selecionar os 100 melhores filmes de comédia já produzidos.

No topo, aparecem obras que moldaram o humor no cinema, influenciaram gerações e se tornaram referência para diretores do mundo inteiro.

A lista destaca desde comédias mudas estreladas por Charlie Chaplin até produções dos anos 1990 que redefiniram timing, roteiro e ironia.

Confira agora uma listinha com os dez melhor colocados, mas a lista completa você pode conferir no site da revista especializada em cinema.

10. “Feitiço do Tempo” (1993)

A comédia estrelada por Bill Murray se tornou um clássico moderno ao combinar humor com filosofia.

A narrativa sobre um repórter preso no mesmo dia repetidamente virou referência em roteiros e continua atual. O filme está disponível apenas para aluguel no YouTube, no Prime Video, no Google Play e na Apple TV.

9. “O Jovem Frankenstein” (1974)

A sátira brilhante de Mel Brooks homenageia e parodia os filmes de terror dos anos 1930.

Com humor inteligente e estética preto-e-branco, é considerado um dos trabalhos mais inspirados do diretor. Esse filme infelizmente não está disponível em nenhum streaming.

8. “Fargo: Uma Comédia de Erros” (1996)

Apesar do título brasileiro, o filme não é totalmente cômico, mas seu humor ácido é inconfundível.

Os irmãos Coen misturam crime, ironia e situações absurdas em uma história marcante. O filme está disponível na Mubi e no Prime Video.

7. “Duck Soup” (1933)

Os Irmãos Marx entregam uma das comédias políticas mais afiadas da história. É rápido, caótico e cheio de cenas icônicas, influenciando o humor físico e satírico por décadas. Esse clássico também infelizmente não está disponível em nenhum streaming.

6. “Monty Python em Busca do Cálice Sagrado” (1975)

A irreverência britânica atinge seu ápice neste filme. O grupo Monty Python transforma a lenda arturiana em um festival de absurdos e piadas eternizadas na cultura pop. O filme está disponível apenas para aluguel, no YouTube e no Google Play.

5. “Esperando o Sr. Guffman” (1996)

Christopher Guest apresenta uma comédia em formato de falso documentário sobre atores amadores preparando um grande espetáculo. O improviso domina e cria momentos genuinamente hilários. O filme está disponível apenas para aluguel no Prime Video.

4. “O Grande Ditador” (1940)

Charlie Chaplin mistura drama, crítica e humor ao satirizar regimes totalitários em plena Segunda Guerra Mundial. A obra é considerada uma das mais ousadas e importantes do cinema. O filme está disponível no Telecine.

3. “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa” (1977)

Woody Allen equilibra romance, neuroses e diálogos afiados nesta comédia que marcou a carreira do diretor.

O filme ainda é referência em humor urbano e relacionamentos e está disponível no Prime Video.

2. “Quanto Mais Quente Melhor” (1959)

Billy Wilder entrega uma das obras mais engraçadas já filmadas. A história de dois músicos que se disfarçam de mulheres rendeu atuações memoráveis e cenas inesquecíveis. O filme está disponível no Prime Video.

1. “Corra que a Polícia Vem Aí!” (1988)

No topo da lista, Leslie Nielsen lidera uma das comédias mais influentes do humor pastelão moderno. Cheia de exageros, trocadilhos e caos visual, virou sinônimo de diversão imediata. O filme está disponível na Netflix e no Paramount+.

