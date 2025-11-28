Assaltante de ônibus da Urban é preso pela PM em Anápolis

Homem usava o mesmo modus operandi para cometer os crimes

Da Redação - 28 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Policiais militares do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Anápolis conseguiram prender, na noite desta sexta-feira (28), um homem de 32 anos suspeito de assaltar motoristas de ônibus da empresa Urban.

A prisão ocorreu após o autor roubar um motorista no último ponto de ônibus do bairro Dom Felipe, utilizando uma faca para anunciar o assalto e subtrair o dinheiro das passagens.

O crime aconteceu por volta das 19h40, quando a vítima, um motorista de 38 anos, parou no ponto e foi abordado pelo suspeito, que entrou pela porta dianteira do veículo e exigiu que entregasse tudo o que tinha.

Após o acionamento via número 190, as equipes do 28º BPM intensificaram o patrulhamento na região e conseguiram localizar rapidamente o suspeito.

Com base nas características fornecidas pela vítima — chapéu de palha, blusa laranja e calça clara — e informações de populares, os policiais chegaram até a residência do autor, situada a apenas uma rua abaixo do local do crime.

A mãe dele, uma mulher de 54 anos, autorizou a entrada da guarnição no imóvel, onde encontraram telhas quebradas e o portão trancado, indicando que o autor havia pulado o muro para entrar.

O rapa foi localizado dentro da casa principal, trancado e reclamando de dores no braço após ter caído do telhado ao tentar acessar sua própria residência.

Foi necessário arrombar a porta para realizar a abordagem.

Questionado pelos policiais, o homem confessou o crime, alegando que estava devendo drogas na região e precisava levantar dinheiro para quitar a dívida.

Ele também admitiu ter feito uso de entorpecentes antes de cometer o assalto. A equipe policial apreendeu R$ 83,00 em dinheiro, as roupas utilizadas no crime e a faca empregada no roubo.

O assaltante confesso foi encaminhado ao Hospital Municipal Alfredo Abraão para avaliação médica devido às dores no braço e, posteriormente, conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Recorrente

Um detalhe chamou a atenção dos policiais. Ao verificarem o sistema integrado de Segurança Pública, eles perceberam que dois dias antes havia ocorrido outro roubo com o mesmo modus operandi na mesma região, tendo como vítima outro motorista de transporte coletivo.

