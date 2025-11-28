Celular Poco F7 despenca de preço na Black Friday e supera rivais de 2025 em bateria, desempenho e tela

Com preço em queda, o Poco F7 virou o queridinho da Black Friday e bate de frente com modelos de marcas maiores

Pedro Ribeiro - 28 de novembro de 2025

Poco F7 Black Friday (Foto: Reprodução)

O Poco F7 está chamando atenção no fim de 2025 por entregar potência, autonomia e tela de ponta por um preço que caiu drasticamente. Durante a Black Friday, o modelo da Xiaomi chegou a ser encontrado por R$ 2.499, muito abaixo do valor de lançamento, que era de R$ 4.599.

Com acabamento premium em alumínio e vidro, o celular se destaca pelo design elegante e pela tela AMOLED de 6,83 polegadas com brilho de até 3.200 nits, superando concorrentes como o Galaxy S24 FE e S25 FE.

O Snapdragon 8S de quarta geração garante desempenho digno de topo de linha, sem travamentos, mesmo em jogos pesados. Além disso, a bateria de 6.500 mAh é um dos maiores diferenciais, superando com folga a autonomia dos rivais da mesma faixa de preço.

O ponto menos empolgante fica nas câmeras, que entregam bons resultados sob luz intensa, mas perdem qualidade em ambientes escuros. Ainda assim, o conjunto geral faz do Poco F7 um dos modelos mais equilibrados e completos de 2025, unindo potência, beleza e excelente custo-benefício.

