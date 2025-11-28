Conheça a cidade goiana cujo nome quase coincidiu com Anápolis e hoje é destino certo para pescar

Com o tempo, município foi se tornando figurinha carimbada do turismo goiano

Natália Sezil - 28 de novembro de 2025

Vista aérea da cidade de Uruaçu. (Foto: Prefeitura Municipal de Uruaçu)

Que Anápolis já foi conhecida por Santana das Antas, muita gente já sabe. Mas existe uma cidade goiana que quase levou um nome bem parecido, em devoção à mesma santa.

Uruaçu, no Norte do estado, só passou a ser nomeado assim a partir de 1943, quando foi emancipado a município. O significado, hoje, vem do tupi-guarani: significa pássaro grande.

Mas, antes disso, enquanto ainda era povoado, o local era chamado Sant’Ana. O motivo era claro: uma capela construída em homenagem à avó de Jesus foi o ponto central que uniu diversos habitantes.

Com pessoas chegando por conta da passagem pela estrada real, e terras doadas por um coronel, Uruaçu viu nascer a história de um local que, ao longo das décadas seguintes, se desenvolveria em diversos setores.

A inauguração da Rodovia Belém-Brasília (BR-153) impulsionaria isso. O turismo, também. Atualmente abrigando 44.533 pessoas, a cidade é constantemente lembrada por conta do Lago de Serra da Mesa.

Formado principalmente pelos rios Tocantins, das Almas e Maranhão, o lago artificial é considerado o quinto maior do Brasil, com 1.784 km². Segundo a Agência Estadual de Turismo do Estado de Goiás (Goiás Turismo), também é o maior reservatório de água do Brasil, com 54,4 bilhões de metros cúbicos.

Com isso, é destino carimbado para quem se interessa pela pesca esportiva de peixes como o Tucunaré e por turismo náutico. Tudo em meio a serras, vales e paisagens características do Cerrado.