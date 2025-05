Conheça a cidade em Goiás onde a linha de pesca pode ser uma ótima aliada

Município conta com belezas naturais de cair o queixo e é ótima opção para quem busca maior contato com a natureza

Davi Galvão - 27 de maio de 2025

Pôr do sol no Lago Azul, muito procurado pelos amantes de pesca (Foto: Site Viagem Sem Frescura)

Para quem aprecia momentos a sós com a natureza e atividades relaxantes que exigem paciência – e certa perícia – talvez não haja hobby como a pesca.

No caso de Goiás, uma cidade se destaca entre as demais justamente por este quesito, já que este ano o município Três Ranchos – escolhida para sediar a final do Circuito Goiano de Pesa Esportiva.

A competição, que passa por 10 cidades goianas, tendo até o momento já riscado quatro da lista, celebrará a grande final no dia 25 de outubro e já conta com mais de R$ 1 milhão em premiações.

Mas muito além de simplesmente levar a linha de pesca, carretilha, molinete e demais apetrechos, vale a pena conferir um pouco mais do que Três Ranchos pode oferecer.

Localizado, às margens do Rio Paranaíba, na divisa com Minas Gerais, o município tem uma população estimada em cerca de 2.970 habitantes.

Um ponto curioso é que a cidade já fez parte do município de Catalão, até ter sido emancipada em 19 de outubro de 1953.

O nome “Três Ranchos” remonta ao período em que boiadeiros utilizavam a região como ponto de descanso, onde existiam três ranchos que serviam de abrigo.

A economia local é fortemente impulsionada pelo turismo, especialmente após a formação do Lago Azul, que transformou a paisagem e atrai visitantes interessados em esportes náuticos, pesca esportiva e lazer.

Além das belezas naturais, Três Ranchos oferece uma rica experiência cultural e gastronômica. A produção de doces artesanais é um destaque, com diversos produtos típicos marcando a identidade goiana.

