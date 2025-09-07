Minaçu, Niquelândia e Uruaçu: saiba o que fazer no Lago Serra da Mesa

Três cidades, um lago e uma aventura para todas as estações

Anna Júlia Steckelberg - 07 de setembro de 2025

Ilha do Lago Serra da Mesa(Foto: Reprodução/ Instagram)

No coração do Norte Goiano, onde o Cerrado encontra sua expressão aquática, o Lago Serra da Mesa desponta como protagonista de uma experiência turística singular. Nascido do represamento do Rio Tocantins, ele é o maior lago artificial do Brasil em volume de água, cerca de 54,4 bilhões de m³, e o quinto maior em área alagada, com 1.784 km², segundo o Guia Turístico de Goiás.

Seu brilho líquido atrai olhares e turistas para o circuito formado por Minaçu, Niquelândia e Uruaçu, e cada um desses centros tem uma história curiosa que merece ser explorada.

Comecemos por Uruaçu, que abraça cerca de 277,5 km² do lago, cerca de 13% do seu contorno total. Com aproximadamente 44.500 habitantes, a cidade oferece acesso literário ao lago: são apenas cerca de 10 km até sua margem, com opções que vão de passeios de barco a stand-up paddle. Para quem busca cultura, o Memorial Serra da Mesa, construído com apoio da prefeitura e instituições como o Ministério do Turismo, promove educação ambiental e resguarda a memória regional.

Já Niquelândia, com seus quase 35 mil habitantes, reserva surpresas singulares: além do lago, abriga o Lago Azul, famoso por seu espelho d’água incrivelmente límpido, o cenário ideal para mergulhos com segurança. A cidade ostenta também uma curiosidade histórica: teve o povoado de Traíras que, por um dia, chegou a ser a “capital do Império brasileiro”. E se a busca for por fé, a Romaria de Muquém, em agosto, atrai centenas de milhares de visitantes ao santuário no alto do Morro Cruzeiro.

Minaçu, por sua vez, se destaca por seu perfil enérgico: com área de mais de 2.800 km² e cerca de 27 mil habitantes, abriga duas grandes hidrelétricas, Serra da Mesa e Cana Brava, e um polo minerador de amianto crisotila e metais de terras raras.

Para o turista, o lago é um portal para contemplação e aventura: a Praia do Sol, no Lago Cana Brava, é um convite ao banho, enquanto o entorno natural lhe confere ares cinematográficos.

No cerne da região, a água alcalina do lago afasta mosquitos, o que torna a pesca esportiva e os esportes náuticos ainda mais convidativos. Tucunarés, bicudas, piranhas e traíras nadam nas profundezas, atraindo pescadores de iscas artificiais de todo o país. Para quem deseja mais do que pesca, a Associação Comercial de Uruaçu oferece pacotes com lanchas, guias piloteiros, snorkel, visitas ao encontro dos rios das Almas e Maranhão, e até safáris fotográficos.

Assim, quem segue este guia descobrirá: em Uruaçu, a cultura e a hospitalidade emolduram a natureza; em Niquelândia, as águas transparentes e a fé se entrelaçam com histórias únicas; em Minaçu, o turismo se mistura com energia e paisagens naturais estonteantes. Três cidades, um espelho d’água que convida ao reflorestamento da alma.

