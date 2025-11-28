Dicas práticas para evitar mau cheiro nas roupas em dias úmidos

Truques simples ajudam a manter as peças livres de mofo e odores mesmo com o clima fechado

Isabella Valverde - 28 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Lavanderia de Plantão)

Quando o tempo fica fechado e a umidade aumenta, é comum que as roupas demorem mais para secar — e, junto com isso, apareça o temido mau cheiro.

O problema é resultado da proliferação de fungos e bactérias, que se multiplicam rapidamente quando as peças permanecem molhadas por muito tempo. A boa notícia é que, com alguns cuidados simples, é possível manter tudo limpo e cheiroso mesmo nos dias mais úmidos.

1. Espalhe bem as roupas no varal

A circulação de ar faz toda a diferença. Evite amontoar peças ou deixá-las dobradas no varal. Dê espaço entre elas para facilitar a secagem, especialmente de itens pesados, como jeans e toalhas.

2. Use centrifugação extra na máquina

A função de centrifugação complementar ajuda a retirar o excesso de água e acelera o processo de secagem. Quanto menos encharcadas estiverem, menor a chance de absorverem odores.

3. Invista em ambientes ventilados

Se não for possível secar ao ar livre, escolha um cômodo bem ventilado, com correntes de ar. Abrir janelas e portas já ajuda bastante. Para quem mora em apartamento, ventiladores também são aliados úteis.

4. Utilize vinagre branco no enxágue

O vinagre é um excelente neutralizador de odores e ajuda a combater a proliferação de fungos. Adicione meia xícara no ciclo de enxágue para potencializar a limpeza — o cheiro desaparece quando a peça seca.

5. Evite deixar roupas na máquina após o ciclo

Ainda que por alguns minutos, deixar as peças paradas dentro da máquina cria um ambiente fechado e úmido, perfeito para o mau cheiro aparecer. Retire e estenda assim que o ciclo terminar.

6. Tenha atenção com toalhas

Toalhas são campeãs em reter umidade. Após o banho, pendure-as bem abertas e, se possível, deixe secarem ao sol antes de colocá-las para lavar. Isso evita odores persistentes.

7. Seque roupas pesadas com ajuda de um ventilador

Peças grossas demoram mais a secar, especialmente em dias frios ou chuvosos. Direcionar um ventilador para elas acelera bastante o processo e reduz o risco de mofo.

8. Use bicarbonato para eliminar odores resistentes

Se alguma peça já estiver com mau cheiro, o bicarbonato pode ajudar. Deixe de molho por 30 minutos em água com duas colheres do produto e lave normalmente em seguida.

Com essas práticas simples, é possível manter as roupas frescas e livres de odores mesmo quando a umidade insiste em atrapalhar o dia a dia

