O método correto para colocar roupas na máquina de lavar e garantir uma lavagem impecável

Um erro comum na hora de lavar roupas pode prejudicar a limpeza e desgastar os tecidos

Gabriel Yuri Souto - 27 de novembro de 2025

Colocando roupas do jeito correto na máquina de lavar (Imagem: Captura de tela/ Youtube)

Muita gente não sabe, mas a forma como as roupas são colocadas na máquina de lavar faz toda a diferença no resultado.

Especialistas em cuidados domésticos explicam que o erro mais comum é abrir as peças e acomodá-las seguindo o contorno do cesto, como se fossem “forrar” o tambor.

Esse hábito parece inofensivo, mas atrapalha a lavagem e impede que a água e o sabão circulem corretamente.

O jeito certo é colocar a roupa em “bolinho”

O método correto é simples e direto: faça um bolinho com a roupa e coloque dentro da máquina assim mesmo, do jeito que estiver na mão.

Não precisa abrir a peça, não precisa esticar e muito menos seguir o formato do cesto. Apenas forme o bolinho e solte dentro do tambor.

Esse método melhora a circulação de água e sabão, facilita o atrito entre os tecidos e garante uma lavagem mais uniforme. Quando a roupa entra aberta, forrando as laterais do cesto, o tambor perde eficiência e algumas partes ficam mal lavadas.

Ao espalhar as roupas abertas pelas bordas internas, o movimento da máquina fica limitado. O tambor não consegue girar a peça corretamente, algumas áreas ficam mal lavadas e até o consumo de energia aumenta. Além disso, o atrito irregular desgasta o tecido com mais rapidez.

Outros cuidados para melhorar a lavagem

Especialistas também recomendam não encher demais o tambor, separar peças pesadas das mais leves e escolher o ciclo adequado para cada tipo de tecido. Esses cuidados simples evitam danos e garantem que a máquina funcione com eficiência máxima.

Com alguns ajustes na forma de colocar as roupas, a lavagem se torna mais eficiente e as peças duram muito mais. É uma mudança pequena na rotina, mas que faz toda a diferença no resultado final.

