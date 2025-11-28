Homem incendeia residência em Anápolis, ameaça família e deixa cachorro preso antes de fugir

Incêndio foi percebido por um vizinho, que ajudou a controlar a situação até a chegada dos bombeiros

Da Redação - 28 de novembro de 2025

Bombeiros conseguiram salvar cachorro da família do incêndio. (Foto: Divulgação)

Um homem colocou fogo em uma residência e ameaçou familiares durante a madrugada desta sexta-feira (28) no Calixtolândia, em Anápolis.

As equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas por vizinhos que perceberam as chamas e ajudaram nos primeiros socorros.

A ocorrência foi registrada por volta de 06h40, quando dois jovens, de 21 e 16 anos, relataram que o pai, de 44 anos, chegou transtornado ao imóvel após conflitos relacionados ao fim do relacionamento.

Ele teria arrombado o portão, invadido a casa e iniciado um incêndio nos quartos e em objetos inflamáveis, deixando inclusive um cachorro preso em um dos cômodos.

Segundo o relato, o homem permaneceu na porta da residência por alguns instantes, fazendo novas ameaças de morte contra os filhos e contra a ex-companheira, de 43 anos, que informou ser vítima recorrente de agressões e possuir medida protetiva em vigor.

Antes de fugir, ele ainda entrou em luta corporal com o filho mais velho.

O incêndio foi percebido por um vizinho, de 42, que ajudou a controlar a situação até a chegada dos bombeiros.

As equipes conseguiram conter as chamas e resgatar o animal que estava preso no quarto. Apesar das buscas realizadas pela região, o autor não foi encontrado.

